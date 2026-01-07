A- A+

EX-PRESIDENTE CFM abre sindicância para apurar denúncias de falta de assistência médica a Bolsonaro Conselho afirma que Bolsonaro tem um "histórico clínico de alta complexidade"; O Globo apurou que ex-presidente não acionou protocolo de urgência

O Conselho Federal de Medicina (CFM) determinou a instauração de uma sindicância para apurar denúncias que "expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que sofreu uma queda na carceragem da Polícia Federal em Brasília na madrugada de terça-feira.

Segundo apurou O Globo, o ex-presidente não teria acionado o protocolo de urgência para estas situações e não avisou ninguém do acidente. Durante a manhã, ele teria dito a policiais penais, que notaram o machucado, que não se tratava de nada.

A investigação será conduzida pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Segundo o órgão, a situação médica do ex-presidente demanda "um protocolo de monitoramento contínuo e imediato" no qual deve estar assegurada "assistência médica com múltiplas especialidades pelo estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência".

O CFM afirma que Bolsonaro tem um "histórico clínico de alta complexidade", com sucessivas cirurgias abdominais e soluços intratáveis, além de outras comorbidades. O conselho cita também o recente episódio de queda ocorrido na carceragem da Polícia Federal em Brasília.

Apesar de citar denúncias sobre o caso do ex-presidente, o CFM não fornece na nota mais detalhes quanto a elas. Procurado, o conselho ainda não se manifestou. Na nota, o CFM afirma ainda que "declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira".

Leia abaixo a nota na íntegra

O Conselho Federal de Medicina (CFM), no estrito cumprimento de suas atribuições legais, manifesta-se sobre a condição de saúde do ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira.

Os relatos de crises agudas de características diversas, episódio de trauma decorrente de queda, o histórico clínico de alta complexidade, sucessivas intervenções cirúrgicas abdominais, soluços intratáveis, e outras comorbidades em paciente idoso, demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência.

O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza, por possuir presunção de verdade.

Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético-Profissional, o CFM determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, a imediata instauração desindicância para apuração dos fatos.

