Justiça

CFM diz ao STF que não quis "intervir" em pena de Bolsonaro

Presidente do órgão afirmou também que não exerceu "competência correicional" com PF

Moraes também ordenou que Gallo preste depoimento à Polícia Federal (PF)Moraes também ordenou que Gallo preste depoimento à Polícia Federal (PF) - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não quis "intervir na execução da pena" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nem "exercer qualquer competência correicional em relação à Polícia Federal". 

A manifestação foi enviada por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que também anulou uma sindicância aberta pelo conselho para apurar o atendimento médico prestado a Bolsonaro, após ele cair em sua cela e bater a cabeça. 

Moraes também ordenou que Gallo preste depoimento à Polícia Federal (PF). Na petição enviada nesta sexta-feira, o presidente do conselho argumenta que não há "justa causa para oitiva". 

Gallo afirma que o CFM abriu o procedimento após receber quatro denúncias, mas que não fez "qualquer juízo antecipado sobre os fatos". O presidente acrescentou que as queixas chegaram depois a 40. 

"O Conselho Federal de Medicina jamais pretendeu exercer qualquer competência correicional em relação à Polícia Federal, inexistindo, por conseguinte, qualquer intenção de intervir na execução da pena ou de promover ingerência em atribuições constitucionalmente conferidas a outros órgãos do Estado", diz o texto.

