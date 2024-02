A- A+

Brasil CGU determina que Abraham Weintraub seja demitido do cargo de professor por faltas injustificadas Ex-ministro da Educação no governo Bolsonaro era alvo de apuração interna da universidade por faltas injustificadas

A Controladoria-Geral da União determinou que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub seja demitido do cargo que tinha na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo a portaria publicada nesta quarta-feira, Weintraub teria abandonado o cargo e acumulava faltas injustificadas.

Weintraub era alvo de investigação interna da Unifesp por causa de faltas sem justificativa. Segundo consta no Portal da Transparência, o ex-ministro é professor do ensino superior desde 2014 e deveria cumprir uma carga horária de 40 horas semanais.

A investigação foi iniciada após a universidade receber uma denúncia de abandono do cargo pela ouvidoria da Unifesp, em abril de 2023. Desde então, Weintraub teve o salário suspenso. Daniela Weintraub, mulher do ex-ministro, também foi alvo de um processo administrativo por faltas injustificadas.

Na portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a CGU também determinou que Weintraub seja impedido de ser nomeado ou tomar posse de cargos de comissão ou de confiança do Poder Executivo Federal pelos próximos 8 anos.

Abraham Weintraub foi ministro da Educação do ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2020. Ele pediu exoneração do cargo e se mudou para os Estados Unidos. Rompido com Bolsonaro desde então, Weintraub anunciou a sua candidatura avulsa — sem estar filiado a partidos — à prefeitura de São Paulo no final de janeiro deste ano.

Veja também

Corte Interamericano de Direitos Humanos Estado brasileiro é julgado por omissão em crimes contra sem-terra