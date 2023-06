A- A+

AUXÍLIOS CGU pede investigação sobre falhas no pagamento de R$ 2 bi em auxílios a caminhoneiros e taxistas Controladoria Geral da União identificou pagamento indevido em benefícios durante o governo Jair Bolsonaro

A Controladoria Geral da União (CGU) encontrou irregularidades no pagamento de Auxílio-Caminhoneiro e Auxílio-Taxista para ao menos 356,7 mil pessoas, durante o final do governo Jair Bolsonaro.



São quase R$ 2 bilhões de reais distribuídos indevidamente. Os relatórios foram encaminhados para a Polícia Federal nesta sexta-feira com pedido de investigação.

A informação foi confirmada ao Globo pelo ministro da CGU, Vinicius Carvalho. Os benefícios fizeram parte do pacote de bondades criado por Bolsonaro meses antes da eleição presidencial.

De acordo com a CGU foram incluídas, sem preencher os pré-requisitos necessários, mais de 110 mil pessoas no Auxílio-Caminhoneiro e aproximadamente 314 mil no Auxílio-Taxista.

Os pagamentos foram de R$ 1 mil por mês entre julho e dezembro de 2022. Apenas no Auxílio-Taxista, 78% dos beneficiários foram cadastrados de maneira irregular. No Auxílio-Caminhoneiro, os cadastrados fraudados correspondem a 27% do total de pessoas que receberam a ajuda.

Entre os inscritos ilegalmente, estão casos de pessoas: com a carteira de habilitação vencida, fora regime geral da Previdência, com CPF irregular, com residência no exterior e óbito registrado.

