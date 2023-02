A- A+

CGU quebra sigilo de 100 anos no caso do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello CGU também estabeleceu 10 dias para que o Exército libere informações sobre o caso

O sigilo de 100 anos sobre o processo no Exército que investiga o ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro Eduardo Pazuello foi derrubado. A determinação é da Controladoria-Geral da União (CGU). A CGU também estabeleceu 10 dias para que as informações do caso sejam liberadas.

A CGU alegou que deve prevalecer, no caso da investigação de Pazuello, o princípio da transparência na administração pública.

"Deve preponderar o princípio da transparência, a fim de conferir o direito de acesso a uma informação que está sob a guarda e a custódia da administração pública e que trata de um processo administrativo já concluído", escreveu a CGU na decisão.

A investigação apurou a conduta de Pazuello em um episódio de maio de 2021. Pazuello havia deixado de ser ministro do governo Bolsonaro e participou, ao lado do ex-presidente, de um ato político no Rio de Janeiro.

Na época, Pazuello era general da ativa. Pelas regras do Exército, militares da ativa não podem participar de evento político. Pazuello acabou sendo absolvido.

Mas as informações sobre o caso se tornaram sigilosas. O Exército afirmou que agiu conforme a Lei de Acesso à Informação (LAI).

"A documentação solicitada é de acesso restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que ela se referir", afirmou o Exército naquela ocasião.

Depois da decisão da CGU, quem pediu informação sobre o processo de Pazuello deve ter acesso aos dados em dez dias. Agora, segundo a CGU, outros sigilos impostos na gestão Jair Bolsonaro devem ser revogados.





