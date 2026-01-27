A- A+

Homenagem Chamado de antissemita por Flávio Bolsonaro, Lula posta nota em memória ao Holocausto Petista disse ser preciso "recordar os horrores que a Humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais uma nota em memória pelas vítimas do Holocausto nesta terça-feira (27), horas após o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acusá-lo de antissemitismo. O petista disse ser preciso “recordar os horrores que a Humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano”.

“(É preciso) lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída”, disse Lula nesta terça, data de memória pelas vítimas do Holocausto.

Segundo o petista, este é “um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações”.

Hoje – Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto – é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano. E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa… — Lula (@LulaOficial) January 27, 2026

Mais cedo, Flávio criticou Lula durante participação em evento em Israel:

"Lula é antissemita. Isso não é um slogan, não é exagero. É baseado em suas ideias, seus conselheiros, suas palavras e suas ações", afirmou Flávio durante participação na “Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo”.

O entorno do senador trabalha para apresentar o giro no Oriente Médio como mais do que uma missão parlamentar. A leitura interna é de que se trata de um ensaio de política externa de um eventual governo federal, com foco em segurança, tecnologia e alinhamento com governos da direita internacional.

