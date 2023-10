A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Chanceler de Lula vai ao Senado explicar posição do Brasil sobre conflito entre Israel e Hamas Repatriação de brasileiros também será tema da reunião

O chanceler Mauro Vieira participa de audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, na tarde desta quarta-feira (18), para falar sobre a posição da diplomacia brasileira sobre o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas. Vieira também vai detalhar como está o processo de repatriação dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

O conflito começou no último dia 7 de outubro, pela manhã. O grupo terrorista palestino atacou Israel por mar, céu e terra e assassinou e sequestrou civis. O primeiro-ministro israelense, em resposta, declarou guerra ao Hamas e deu início a contra-ataques na Faixa de Gaza.

No mesmo dia, o governo brasileiro divulgou uma nota condenando os ataques e convocando uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como membro rotativo, com mandato de dois anos, o Brasil preside o órgão este mês e apresentou um texto que deverá ser analisado nesta quarta-feira, em Nova York.

Também nesta quarta-feira, um novo voo partindo de Tel Aviv trará mais brasileiros de Israel na operação "Voltando em paz". Com isso, já terão sido repatriados 1.100 cidadãos nacionais.

A questão é que estão concentrados na Faixa de Gaza, próximos à fronteira com o Egito, cerca de 30 brasileiros. Junto com outros estrangeiros que vivem no território palestino — que está sob o cerco de Israel — o grupo aguarda a criação de um corredor humanitário, para que possa deixar o local.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) está em Roma aguardando a abertura da fronteira para decolar para o Cairo e levar os brasileiros para o Brasil. Porém, o Egito ainda não tomou uma decisão sobre o tema e o clima entre diplomatas envolvidos no processo de repatriação é de apreensão

