Eleições 2026 "Chapa em SP será definida em 30 de março", diz Flávio Bolsonaro, após conversa com Tarcísio Senador esteve nesta sexta com o governador em São Paulo e conversou sobre nomes para compor a chapa como vice e para o Senado na eleição deste ano no estado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (27) que a escolha dos nomes para a chapa estadual em São Paulo será anunciada em 30 de março.

A declaração de Flávio ocorreu poucas horas após ele se encontrar com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo na capital paulista.

— (Será) No dia 30 de março, pode falar. Já está marcado, aqui em São Paulo. A gente vai fazer um grande ato aqui, junto com todas as lideranças políticas, principalmente o governador Tarcísio, para anunciar as pré-candidaturas e vai ser um grande evento — afirmou Flávio.

O anúncio, feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, após homenagem ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ocorre no momento em que o Partido Liberal pressiona Tarcísio para que escolha o presidente da Alesp, André do Prado, para a segunda vaga na chapa, em detrimento ao atual número 2 do estado, Felício Ramuth.

Segundo Flávio, o nome do candidato a vice será decidido pelo governador. Já o postulante ao Senado passará pelo crivo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

– O meu nome dos sonhos para a vaga de vice-presidente, eu não sei ainda. Com relação ao Tarcísio, só ele pode falar mais uma vez, eu não vou ficar especulando de forma alguma. O André do Prado é um grande quadro, o vice-governador atual é um grande quadro, e tem outros grandes quadros aqui em São Paulo, e é uma questão pessoal dele, que ele vai compor de forma partidária, como ele achar melhor — falou Flávio. — E com relação ao Senado, a gente está aguardando ainda mais informações, tem que conversar, essa é uma decisão que passa pelo Eduardo Bolsonaro e pelo presidente Bolsonaro, e vamos fazer questão de estar alinhado com o governador Tarcísio também. É um palanque em muita sintonia e com muita vontade de todo mundo se ajudar — completou.

