Check-up, férias na Europa: o que bolsonaristas alegaram para não ir a evento do 8/1

Apesar de terem sido convidados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 15 governadores não compareceram ao evento organizado pelo governo federal para marcar um ano dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. Próximos à oposição ao petista, gestores como Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) justificaram suas ausências com razões que foram de compromissos médicos a viagens para fora do país.

No caso de Zema, o governador confirmou presença na manhã de segunda, mas acabou voltando atrás por pressão de integrantes do Partido Novo. O mineiro já estava em Brasília, quando desistiu de ir ao evento, mas compareceu a uma reunião no Tesouro Nacional. Durante a tarde, publicou um vídeo em que diz que mudou de ideia após perceber que havia se tornado um evento "político".

Com a baixa de Zema, os únicos governadores do Sul e Sudeste presentes são Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo. Isto porque Tarcísio de Freitas, Jorginho Mello (PL-SC), Cláudio Castro e o próprio Zema também não compareceram.

Segundo as assessorias, Tarcísio está na Europa, de férias, e Jorginho disse não ter recebido oficialmente o convite. No Distrito Federal, a gestão foi representada pela vice-governadora Celina Leão (PP). Isto porque Ibaneis Rocha (MDB) também está de férias nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami, na Flórida.

Também de recesso, Eduardo Riedel (PSDB), do Mato Grosso do Sul, foi outro a não estar presente em Brasília. Quem também está no exterior é Gladson Cameli (PP), do Acre, que cumpre agenda na China nos próximos dias.

Já Cláudio Castro , Mauro Mendes (União), do Mato Grasso, Antonio Denarium (PP), de Roraima, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, alegaram compromissos pré-agendados: o governador fluminense tinha uma reunião de secretariado marcada, enquanto o titular do MT disse estar em um encontro familiar; já o roraimense estava em visitas a obras em Boa Vista. Ratinho Júnior não detalhou a agenda que cumpriria.

Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), faltou para realizar um check-up médico em Goiânia. Nesta manhã, ele foi internado para revisar sua cirurgia cardíaca, à qual foi submetido no final de 2022. Outro com problemas de saúde é Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, que está trabalhando de casa nessa segunda-feira por estar com uma forte gripe, segundo a assessoria.

Governadores ausentes:

Tarcísio de Freitas (São Paulo) Jorginho Mello (Santa Catarina) Ratinho Júnior (Paraná) Ibaneis Rocha (Distrito Federal) Ronaldo Caiado (Goiás) Cláudio Castro (Rio de Janeiro) Gladson Cameli (Acre) Mauro Mendes (Mato Grosso) Antonio Denarium (Roraima) Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) Wilson Lima (Amazonas) Romeu Zema (Minas Gerais) Marcos Rocha (Rondônia) Wanderlei Barbosa (Tocantins) Paulo Dantas (Alagoas)

Governadores presentes:

Clécio Luis (Amapá) Helder Barbalho (Pará) Fábio Mitidieri (Sergipe) João Azevedo (Paraíba) Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) Jerônimo Rodrigues (Bahia) Elmano de Freitas (Ceará) Renato Casagrande (Espírito Santo) Carlos Brandão (Maranhão) João Azevedo (Paraíba) Raquel Lyra (Pernambuco) Rafael Fonteles (Piauí)

