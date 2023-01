Chef descreve cenário de última ceia de Bolsonaro como presidente: família "caladinha"

A- A+

A chef brasileira Karlota Fonseca foi a responsável pelo cardápio da última ceia de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, servida na casa do ex-lutador de MMA José Aldo, em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 31 de dezembro. Ela, que no Instagram se apresenta como "chef das estrelas", contou, em entrevista à Folha de S. Paulo, os presentes estavam "sem clima" e "sem muito papo".

"Eles (Bolsonaro e família) estavam assim, né, no clima de meio que sem clima. Tive que me controlar porque eu cheguei lá eufórica por estar servindo o presidente, mas estava todo mundo caladinho, assim, na sua, sem muito papo", disse Karlota.

O ex-presidente havia chegado à residência de Aldo, num condomínio fechado, um dia antes da ceia. Ele permanece na casa do ex-lutador de MMA. Karlota, que ficou conhecida por cozinhar para celebridades nos EUA, país onde vive há cinco anos, suspendeu as férias que havia marcado com o marido quando foi contratada por um amigo da família Bolsonaro.

"Quando eu fui contratada, a primeira coisa que me disseram foi: 'Eles são muito simples. Se você levar um arroz, uma salada e uma carne, está ótimo. Só que eu quis levar o melhor", lembrou a chef.



O menu elaborado por Karlota contou um pernil assado, travessa de bacalhau com natas, filé ao molho madeira e camarão aos quatro queijos. Como acompanhamento havia farofa de bacon e passas, arroz e salada. A sobremesa foi sorvete de queijo com goiabada.

A chef contou que chegou à casa de José Aldo por volta das 21h30. Ela passou por seguranças americanos e "bateu um papo" com o presidente na cozinha:

"Ele foi muito simpático. Veio, tirou foto. Eu falei: 'Ai, não acredito'. Aquela coisa toda".

Segundo Karlota, Michelle já havia ido dormir. Uma pessoa deu essa informação à chefe e afirmou que a ex-primeira-dama gostaria de conhecê-la quando fosse buscara louça usada no jantar. No dia 2 de janeiro, a profissional voltou à casa para preparar o almoço: feijão, arroz, frango assado e salada. Foi quando encontrou Michelle, que descreveu como "mega gentil".

A chef disse que tem dado suporte à família Bolsonaro, mas informou que às vezes eles mesmos preparam suas refeições. Michelle, revelou, tem preferência por carne bem passada e gosta de comida apimentada. Já Bolsonaro tem que consumir comida leve, como sopas e caldos, à noite por causa dos problemas intestinais decorrentes da facada que levou em 2018.

De acordo com Karlota, que é apoiadora do ex-presidente, a residência de José Aldo virou uma espécie de pontos turístico em Orlando:

"Tem gente que passa de carro, quer tirar foto, elogiar. E dá pra ouvir tudo de dentro da casa. Às 7h, eles estão sendo acordados".

Veja também

BRASIL Saiba por que minuta sobre intervenção no TSE achada na casa de Torres tinha teor golpista