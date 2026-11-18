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pacote fiscal Chefe da articulação política diz que governo acertou com Motta votação do pacote fiscal na Câmara José Guimarães afirma que presidente da Casa retorna a Brasília nesta quinta-feira e que intenção é aprovar texto sem alterações após derrubada de destaques no Senado

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta quarta-feira que acertou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a votação do pacote de ajuste fiscal até a próxima terça-feira. Segundo ele, a intenção é aprovar a proposta sem alterações, após o Senado rejeitar três destaques apresentados pela oposição. O último destaque, referente à Lei Kandir, ainda era alvo de negociações em plenário.

— Hoje mesmo conversei com Hugo Motta. Ele volta amanhã e o calendário resolvemos que até terça-feira vota na Câmara dos Deputados — afirmou Guimarães.

O ministro disse que a intenção é aguardar o retorno de Motta a Brasília, nesta quinta-feira, para que o próprio presidente da Câmara conduza a votação. A estratégia é evitar mudanças que obriguem o projeto a retornar ao Senado.

— Vamos aprovar na Câmara do jeitinho que aprovou aqui no Senado. Estamos dependendo da chegada do Hugo Motta porque queremos que ele conduza, mas será daqui até terça-feira — declarou.

A previsão foi anunciada após o governo conseguir derrubar três destaques ao pacote fiscal no Senado. A principal preocupação do Planalto era preservar as restrições à compensação tributária, que podem representar até R$ 18,3 bilhões em receitas adicionais em 2027.

Nos bastidores, governistas passaram a chamar o resultado da votação do destaque sobre compensação tributária de “efeito Alcolumbre”, em referência à atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para recompor a maioria governista. A avaliação entre aliados do Planalto é que a articulação conduzida por Alcolumbre foi decisiva para ampliar o apoio ao governo, depois de a falta de votos ter provocado o adiamento da votação na terça-feira.

Guimarães comemorou o resultado e destacou que o Planalto ampliou sua margem de apoio em relação à votação do texto-base, realizada na semana passada. Na ocasião, o texto-base foi aprovado com 45 votos, apenas quatro a mais que o mínimo necessário de 41.

— Foi uma vitória extraordinária do país e do nosso governo. Quero agradecer a todos os senadores que acompanharam a orientação do governo. O destaque mais perigoso tivemos 49 votos. Os destaques todos derrubados, sobretudo o destaque do Rogério Marinho, que voltava à tese do tesouraço do Flávio — afirmou.

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