A- A+

Ataque ao Brasil Chefe da diplomacia americana critica programa Mais Médicos e ameaça punir funcionários do governo Marco Rubio afirma que Brasil participa de esquema de exploração de mão-de-obra cubana

Em mais um ataque ao Brasil nas redes sociais, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou o programa Mais Médicos e afirmou que os Estados Unidos estão tomando medidas para revogar vistos e impor restrições ao ingresso de vários funcionários do governo brasileiro no país.

Rubio também afirmou que integrantes da Organização Panamericana de Saúde (Opas) serão punidos por participarem do que chamou de um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano".

"O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de 'missões médicas' estrangeiras", escreveu o chefe da diplomacia dos EUA.

Rubio citou o Mais Médicos ao anunciar que tomou medidas para restringir a emissão de vistos para funcionários governamentais de Cuba e "cúmplices de terceiros países", em uma referência velada ao Brasil. Disse que serão atingidos, ainda, indivíduos responsáveis pelo programa exploratório de mão-de-obra cubana.

"Promoveremos a responsabilização do regime cubano pela opressão de seu povo e daqueles que lucram com o trabalho forçado", afirmou.

Veja também