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BRASIL Chefe da PF diz que vai entregar a Fachin relatórios produzidos por delegados afastados Andrei Rodrigues tem reunião com o presidente do STF às 19h30 desta quarta-feira

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira que colocará à disposição do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, os relatórios do caso Banco Master que considera inadequados e que levaram ao afastamento de dois delegados de cargos de chefia na corporação.

Durante audiência em comissão no Senado, Andrei disse que também entregará novas versões dos documentos, elaboradas de acordo com as orientações de Fachin. Os relatórios reúnem informações sobre referências a ministros do Supremo encontradas nas investigações envolvendo o banco. O diretor-geral tem reunião com o magistrado marcada para as 19h30 desta quarta-feira.

— Vou entregar os relatórios que eu entendo corretos e que seguem as balizas determinadas pelo ministro Fachin e vou colocar à disposição do presidente Fachin os outros relatórios que eu entendo inadequados — afirmou.

A declaração ocorre em meio aos questionamentos sobre a decisão da direção da PF de determinar a reformulação dos documentos, que mencionavam os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques. O episódio levou à substituição de Daniel Mostardeiro Cola, então coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, e Wedson Cajé Lopes, seu substituto eventual, de funções de chefia.





Na audiência, Andrei afirmou que a elaboração dos relatórios foi determinada por Fachin, que solicitou informações sobre referências a integrantes do Supremo encontradas nas investigações do Banco Master. Segundo o diretor-geral, os documentos não constituem atos de investigação, mas relatórios informativos destinados à Presidência da Corte.

Andrei explicou que, ao delegar a elaboração dos documentos a uma equipe, determinou que uma minuta fosse apresentada previamente à sua avaliação. Segundo ele, porém, oito integrantes assinaram os relatórios e os inseriram diretamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da corporação, sem submetê-los à direção. O diretor-geral afirmou que o descumprimento dessa orientação provocou a quebra de confiança que motivou a substituição dos dois delegados.

— A relação de confiança foi quebrada porque houve uma determinação para que a equipe apresentasse uma minuta e isso, para a surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta. Houve assinatura por essas oito pessoas e a subida desses relatórios no sistema SEI da PF — disse.

Andrei sustentou que a decisão de não reconduzir os delegados aos cargos de chefia não representou uma punição disciplinar e defendeu a legalidade dos procedimentos adotados pela corporação. As declarações foram dadas em audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública (CSP) do Senado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também participou da sessão e afirmou que a troca de chefias foi uma decisão interna da PF, sem interferência da pasta.

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