Processo disciplinar Chefe do Exército foi comunicado de participação de Pazuello em ato político com Bolsonaro Procedimento que estava sob sigilo de 100 anos foi divulgado por determinação da CGU

O então comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, foi comunicado sobre a participação ex-ministro Eduardo Pazuello em um ato político ao lado do então presidente Jair Bolsonaro, em maio de 2021. A informação está no processo disciplinar de Pazullo, que estava sob sigilo de até 100 anos na administração Bolsonaro, mas foi liberado nesta sexta-feira pelo Exército, por determinação da Controladoria-Geral da União (CGU).

Ao justificar o arquivamento do processo, Nogueira afirmou que a participação de Pazuello em um ato ao lado de Bolsonaro não teve "viés político-partidário" porque ele falou de "forma improvisada" e apenas "cumprimentou os presentes e enalteceu o passeio" realizado.]

Em maio de 2021, quando já havia deixado do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello participou de um passeio de moto ao lado do então presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Depois, os dois discursaram em cima de uma carro de som.

Na época, Pazuello era general da ativa do Exército, o que motivou a abertura de um processo disciplinar, porque militares da ativa não podem se manifestar politicamente.

"Da análise acurada dos fatos, bem como das alegações do referido oficial-general, deprende-se, de froma peremptória, não haver viés político-partidiário nas palavras proferidas, repia-se, de improviso, pelo arrolado, naquele momento", afirmou Paulo Sérgio, na manifestação que arquivou o processo.

