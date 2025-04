Chefe do Exército pede atenção redobrada diante de alta de gastos em defesa de outros países

A- A+

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou nesta quarta-feira, 16, que o aumento dos investimentos em defesa no cenário internacional sugere que o Brasil tenha "atenção redobrada" em relação à proteção dos brasileiros.

Segundo ele, a defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar "ameaças híbridas, difusas e multidimensionais". Em sua avaliação, o mundo passa por uma "transformação rápida e profunda" em suas estruturas geopolíticas tradicionais.

"Voltando nossos olhares para o cenário internacional, podemos verificar que o mundo passa por uma transformação rápida e, ao mesmo tempo, profunda em suas estruturas geopolíticas tradicionais. Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, uma realidade que sugere ao nosso País atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição", disse o general, em discurso durante cerimônia em alusão ao Dia do Exército, nesta quarta-feira, 16, no Quartel-General em Brasília, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A data é comemorada no sábado, 19.

"A defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar ameaças híbridas, difusas e multidimensionais, que não se manifestam claramente como os conflitos convencionais do passado", completou.

O general afirmou ainda que a diplomacia ativa e as Forças Armadas devem caminhar "lado a lado" para garantir a independência nacional, promover a igualdade soberana entre as nações e contribuir para a solução pacífica dos conflitos internacionais

A declaração de Tomás Paiva ocorre em meio aos investimentos de líderes europeus para reerguer seus exércitos. Os gastos são vistos como necessários para preparar a Europa para os perigos de um mundo em que os Estados Unidos, sob comando de Donald Trump, não garantem mais sua segurança.

Tomás Paiva citou alguns exemplos de aquisições recentes das Forças Armadas, como radares de vigilância terrestre, sensores imprescindíveis ao controle de setores territoriais, incluindo a faixa de fronteira, novos fuzis e rádios portáteis e veiculares

"Dessa forma, o Exército, brasileiro igual a você, reforça diuturnamente sua conexão com a sociedade. Somos parte do povo brasileiro, compartilhamos dos mesmos valores, sonhos e desafios", disse. O general afirmou que os integrantes das Forças "não estão apartados da população: são homens e mulheres que vivem, trabalham e se dedicam ao Brasil com o mesmo amor e comprometimento de cada cidadão".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no evento. Dentre os ministros, participaram o da Defesa, José Múcio, do Gabinete da Segurança Institucional (GSI), Marcos Antonio Amaro dos Santos, das Cidades, Jader Filho, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo.

Também compareceu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). No evento, autoridades e instituições civis e militares foram condecoradas com a "Ordem do Mérito Militar", a "Medalha Exército Brasileiro" e a "Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira".

Desde que assumiu seu terceiro mandato, Lula tem marcado presença na cerimônia. Em 2023, o fato ocorreu em meio à revelação de um novo episódio envolvendo os ataques golpistas do 8 de Janeiro que culminou no pedido de demissão do então ministro do GSI, Gonçalves Dias.

Já em 2024, o contexto da participação do chefe do Executivo era mais moderado, mas no contexto de receio quanto a corte de gastos do governo.

Dias antes da cerimônia, comandantes das Forças Armadas haviam participado de audiência na Câmara dos Deputados para reclamar de cortes no orçamento.

Esta é a primeira vez em que o general comenta publicamente sobre os gastos com Defesa no País, mesmo que de forma indireta.

Em um dos maiores eventos recentes da arma, o Dia do Soldado, comemorado em 22 de agosto de 2024, não houve qualquer comentário sobre o financiamento da corporação por parte de Paiva.

Qual é o orçamento para as Forças Armadas do Brasil?

O orçamento de 2025 traz um aumento real de 0,8% nos recursos destinados ao Ministério da Defesa em relação a 2024, passando de R$ 135,29 bilhões para R$ 136,45 bilhões.

Em 2024, os com Defesa cresceram apenas 0,05% em relação a 2023 (R$ 135,21 bilhões, em valores atualizados).

Mas os recursos orçamentários para investimentos no ano passado receberam um acréscimo de 6,3% em comparação com 2023, passando de R$ 13,8 bilhões para R$ 14,7 bilhões.



