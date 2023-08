A- A+

Guatemala Chefes de Estado saúdam vitória de Arévalo na Guatemala Arévalo conquistou a presidência com 58% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral

Os presidentes de Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Espanha e de países da América Central saudaram nesta segunda-feira (21) o social-democrata Bernardo Arévalo, eleito presidente da Guatemala, após sua vitória esmagadora no segundo turno deste domingo com um discurso contra a corrupção.

Em nota, o governo brasileiro desejou sucesso a Arévalo e reafirmou sua disposição de estreitar os vínculos de amizade e cooperação entre os dois países.

Também expressou sua expectativa de que o processo de transição no país centro-americano seja pacífico e aconteça "em conformidade com os compromissos democráticos assumidos no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou o resultado na rede social X, antigo Twitter: "Parabéns ao povo da Guatemala por um segundo turno eleitoral justo e pacífico, e a Bernardo Arévalo de León. Espero trabalharmos juntos a fim de promover a prosperidade e segurança na Guatemala."

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitou Arévalo na mesma rede e manifestou "vontade de continuar desenvolvendo as relações bilaterais".

Já o líder da Colômbia, Gustavo Petro, declarou: "O povo da Guatemala reivindica Jacobo Árbenz e permite que o progressismo, por fim, governe seu país", referindo-se ao presidente da Guatemala derrubado por uma intervenção militar patrocinada pelos Estados Unidos em 1954.

América Central

Os governos da América Central também saudaram o novo presidente da Guatemala. A hondurenha Xiomara Castro expressou seu reconhecimento e parabenizou Arévalo.

Já o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, desejou ao colega eleito "sucesso em seus propósitos" e disse que espera trabalhar com ele "pela paz e pelo direito ao bem-estar" da região, segundo nota assinada com sua mulher e vice-presidente. Rosario Murillo.

"Da Costa Rica, felicitamos Bernardo Arévalo, desejando sucesso ao povo guatemalteco. Esperamos fortalecer a relação entre nossos países e a região centro-americana", publicou no X o presidente Rodrigo Chaves.

Futuro de oportunidades

A chancelaria de El Salvador enviou uma mensagem de felicitação a Arévalo para expressar sua disposição de trabalhar em conjunto "para fortalecer as relações bilaterais nos temas de interesse mútuo que beneficiem ambas as populações".

Na noite de ontem, Arévalo recebeu telefonemas do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e do mexicano Andrés Manuel López Obrador. O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, também saudou "o presidente eleito e todo o povo guatemalteco, que escolheu caminhar rumo a um futuro de oportunidades e progresso".

Arévalo conquistou a presidência com 58% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Sua rival, a ex-primeira-dama Sandra Torres, que recebeu 37%, não reconheceu a derrota.

