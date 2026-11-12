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abaixo-assinado Chega a 180 mil abaixo-assinado contra medalha concedida à Eduarda Campopiano Concessão da honraria também motivou representação do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB)

Aprovada pela Câmara Municipal do Rio na terça-feira passada, a entrega da Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga para a deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL) tem sido alvo de protestos e mobilização em diferentes frentes.

Só um abaixo-assinado que começou a circular nas redes sociais pedindo que a Câmara Municipal do Rio reavalie a decisão já contabilizava mais de 180 mil assinaturas até as 13h desta quinta-feira. A decisão também foi alvo de representação do Instituto de Advogados do Brasil (IAB).

O texto do abaixo-assinado afirma que a homenagem à parlamentar eleita, que se autointitula a “maior inimiga das feministas”, desrespeita a memória de Chiquinha Gonzaga que "dedicou sua vida à luta pelos direitos das mulheres e pela justiça social" como mostrou o colunista Ancelmo Gois, do Globo.

Além de assinar o documento para "impedir a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano", muitas mulheres deixaram comentários na página da petição: "Uma mulher que vai contra os direitos das mulheres não merece receber esta medalha", escreveu uma das participantes.

"Uma mulher antifeminista que nega o feminicídio não pode receber uma medalha que foi feita para homenagear uma feminista!", analisou outra participante.

Na sua fundamentação, o abaixo-assinado defende que a Câmara reavalie a decisão de forma a assegurar que a medalha "continue a ser um símbolo de dignidade e inspiração".

A concessão da medalha é alvo ainda de uma representação do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) que reque a suspensão da entrega da honraria e a posterior análise pelo plenário da Casa da "proposta de revogação, por inadequação à finalidade legal da honraria e por vício de motivação".

Na justificativa, o IAB lembra que a Medalha Chiquinha Gonzaga foi criada para homenagear "personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais" e que a "notoriedade da homenageada (Campopiano) decorre da negação pública" do feminicídio e que isso "não é atuação em prol de causa humanitária; é o oposto dela".

A proposta de homenagem à jovem política de São Paulo teve como autores os vereadores Fernando Armelau (PL), Marcos Dias (PL), Alana Passos (PL) e Leniel Borel (PP). Votaram contra Rick Azevedo (PSOL), Joyce Trindade (PSD) e William Siri (PSOL). Pedro Duarte (PSD) se absteve.

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Quem é Campopiano

Vereadora de Praia Grande, cidade da Baixada Santista, a deputada estadual eleita construiu boa parte de sua fama a partir de um estilo combativo nas redes sociais com base na pauta de costumes.

Ela se define como a “maior inimiga das feministas de SP” e certa vez, em uma participação em um podcast, associou indígenas a canibalismo e sacrifícios humanos.

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