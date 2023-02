Chico Alencar alerta para "risco Lira" e se posiciona contra Centrão na luta por comando da Câmara

A- A+

Professor e escritor, o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ), de 73 anos, disputa a presidência da Câmara dos Deputados com uma candidatura alternativa e simbólica. Praticamente sem chances de vitória diante do rival e atual presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), Alencar entrou no páreo para marcar posição. Ele critica o rival pela ligação umbilical com o Centrão e por servir de esteio na legislatura anterior para a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nos últimos dias, subiu o tom, alertou que Lira é um "Eduardo Cunha repaginado" e que Lula pagará caro pela reeleição.

— Quanto mais votos ele receber, mais poder de barganha terá. O governo terá que lidar com a chantagem permanente do Centrão — disse ao colunista Bernardo Mello Franco.

Em outro exemplo de contraponto a Lira, o deputado defende que a presidência da Casa haja com rigor com relação a eventual punição de parlamentares que possam ter estimulado o ato golpista de vandalismo em Brasília do último dia 8.

Alencar tem trajetória longa no legislativo: foi eleito vereador e deputado estadual no Rio e hoje está no quinto mandato como deputado federal. Em sua carreira política, esteve filiado por 19 anos ao PT, mas saiu após o escândalo do mensalão.

Em entrevista ao Globo em 2004, quando deixou a legenda, um desiludido Alencar afirmou que o PT "aliou-se a uma base fisiológica ultraconservadora", "ficou com o carimbo da corrupção" e concluiu dizendo que o governo Lula "foi uma aposta perdida". Hoje, ele é tido por aliados como uma das figuras mais "moderadas" e um dos "melhores quadros" da legenda que tem em suas fileiras integrantes mais à esquerda como Luciana Genro, atualmente deputada estadual, e Sâmia Bonfim, que é deputada federal.

O deputado foi uma das vozes favoráveis ao apoio do PSOL ao então candidato Lula em abril do ano passado, quando a tese de aliança com o PT venceu numa votação apertada. O psolista disse que o partido não seria "submisso" e brincou que estava disposto a "engolir" Geraldo Alckmin como vice-presidente em nome da democracia.

O PSOL se reaproximou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após sua prisão na Lava-Jato e na oposição a Bolsonaro. Não é a primeira vez que Alencar disputa a presidência da Câmara. Ele já foi derrotado pelo menos outras três vezes e sempre procurou promover as bandeiras do PSOL no campo à esquerda do PT.

Ainda assim, viu o aliado Guilherme Boulos, o deputado federal mais votado de São Paulo, participar de um jantar organizado em busca de votos para Lira. O evento incomodou integrantes do PSOL, mas Boulos argumentou que seu voto é de Alencar e que a visita "pretendia reforçar a convivência democrática com a bancada e Lira".

Com uma longa trajetória de defesa dos direitos humanos, ele ficou marcado por bolsonaristas e, em setembro passado, recebeu uma ameaça de morte enviada por meio do Instagram.

Veja também

SÃO PAULO "Eu e o presidente Lula somos sócios", diz Tarcísio, governador de SP e ex-ministro de Bolsonaro