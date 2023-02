Chico Buarque receberá das mãos de Lula, em Portugal, prêmio vetado por Bolsonaro em 2019

A- A+

O cantor, compositor e escritor carioca Chico Buarque de Hollanda vai receber, em Portugal, das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Prêmio Camões, um dos principais da língua portuguesa, que havia ganhado em 2019. A informação é de Jamil Chade, colunista do UOL.

O anúncio foi feito no dia 21 de maio daquele ano pela presidente da instituição, Helena Severo. O então presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, não quis assinar o documento que chancelava a premiação por parte do governo brasileiro.

Lula vai aproveitar um convite feito pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, para uma viagem oficial a Lisboa no aniversário da Revolução dos Cravos (25 de abril) para também encerrar a polêmica sobre o Prêmio Camões.

Quando o prêmio foi anunciado, Bolsonaro ironizou a escolha do júri e disse que até 2026 assinaria o prêmio a um dos ícones da cultura brasileira e que ao longo dos anos fez uma campanha explícita contra o ex-presidente.

Chico, no dia seguinte, retrucou os comentários do ex-presidente, escrevendo nas redes sociais: "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões".

O reconhecimento é uma tradicional iniciativa dos governos do Brasil e de Portugal e o prêmio de 100 mil euros é dividido entre os dois países. A parcela brasileira já tinha sido paga e, em 2019, a recusa de Bolsonaro em assinar o prêmio causou surpresa do presidente de Portugal.

Veja também

atos golpistas AGU pede condenação definitiva de 54 pessoas e três empresas acusadas de financiar atos golpistas