Chico Vigilante presidirá CPI distrital dos atos antidemocráticos

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) presidirá a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A deputada Jaqueline Silva (sem partido) ficou com a vice-presidência e o deputado Hermeto (MDB) será o relator.

Os nomes foram escolhidos por unanimidade pelos sete membros titulares da CPI, após uma reunião a portas fechadas. A comissão apurará os atos de vandalismo no centro da capital federal em 12 de dezembro e a invasão às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.

Com cinco deputados governistas e dois oposicionistas, a CPI elegeu Chico Vigilante (parlamentar da oposição) para comandar os trabalhos por meio de um acordo costurado pelos parlamentares. A CPI terá duração de 180 dias e pode ser prorrogada por mais três meses, dependendo das investigações.

Integrantes da CPI, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) disse que já tem dois requerimentos de convocação preparados: o dos depoimentos do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e o do mecânico Antônio Cláudio Ferreira, que destruiu um relógio pertencente a Dom João VI no Palácio do Planalto.

