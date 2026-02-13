China vê Ucrânia como 'amiga e parceira' e afirma disposição em enviar nova ajuda humanitária

A- A+

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que Pequim vê a Ucrânia como "amiga e parceira", durante reunião com seu homólogo ucraniano, Dmytro Sybiha, à margem da Conferência de Segurança de Munique, nesta sexta-feira.



Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês, apesar das "grandes mudanças" no cenário internacional, Wang afirmou que a China mantém como base o "respeito mútuo, igualdade, benefício recíproco e cooperação ganha-ganha", valorizando a amizade tradicional e ampliando a cooperação bilateral com a Ucrânia.



Wang ressaltou que o comércio entre os dois países manteve um desenvolvimento estável no último ano, com a China permanecendo como maior parceiro comercial e principal fonte de importações da Ucrânia. O representante de Pequim disse que as relações devem seguir "na direção correta" e com desenvolvimento "estável e saudável". A China, acrescentou, está disposta a fornecer nova assistência humanitária e espera que Kiev assegure a proteção de cidadãos e instituições chinesas.





Sobre a guerra, Wang afirmou que os recentes diálogos sobre a crise "têm avançado de forma intensa" e reiterou que a posição chinesa segue pontos propostos pelo presidente Xi Jinping, com defesa de postura "objetiva e justa" e promoção de negociações de paz.



Sybiha, por sua vez, afirmou que a China é "uma grande potência com influência internacional relevante" e reiterou o compromisso de Kiev com o princípio de Uma Só China. De acordo com o comunicado chinês, ele afirmou que a guerra "deve terminar", e a Ucrânia espera que Pequim desempenhe papel importante para alcançar cessar-fogo e paz abrangente o quanto antes.

