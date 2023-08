Choque expulsou manifestantes do Congresso em três minutos após chegada de nova tropa

A- A+

Imagens das câmeras de segurança do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro incluídas na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra a cúpula da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal mostra que a retirada dos manifestantes do interior do edifício demorou apenas três minutos após a chegada do Batalhão de Choque. A imagem foi anexada como argumento de que o Major Flávio Silvestre, responsáveis pelas tropas no começo dos atos, poderia ter impedido a entrada dos golpistas.

"Comprova a possibilidade de evitar o resultado o fato de que, às 17h00, cerca de 1h40 depois de Flávio ter chegado ao Congresso Nacional no comando de equipe da PATAMO (Choque) e ter se retirado com o destacamento momentos depois – novo destacamento do Batalhão de Choque ingressou no Salão Verde da Câmara dos Deputados, quando os danos ao Congresso já haviam se concretizado. Diversamente do que ocorre anteriormente, o Choque confrontou os insurgentes, que, àquela altura, apresentavam animosidade e conflituosidade superiores ao que Flávio Silvestre enfrentara. Sem prejuízo, em apenas cerca de 03 minutos, os policiais conseguiram expulsar praticamente todos os insurgentes do local", afirma a denúncia da Procuradoria.

Segundo o MPF, caso o major tivesse formado uma barreira de proteção, a destruição do Congresso poderia ter sido evitada ou minimizada. A omissão de Flávio apontada pela PGR é o que motivou que o major fosse denunciado pelos danos causados ao prédio do Congresso e também pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado.

A denúncia aponta que, por volta das 15h25, os homens sob comando de Flávio se posicionam na lateralmente na entrada do Salão Verde, permitindo a entrada dos manifestantes, inclusive cumprimentando alguns dos insurgentes.

"Nota-se das imagens acima que os homens sob o comando do Major Flávio Silvestre de Alencar mantiveram interações positivas e amigáveis com os insurgentes, que se ajoelhavam, saudavam e agradeciam aos policiais militares", disse a denúncia.

A situação permaneceu até cerca de 15h50, quando o major determinou a retirada dos policiais do local, já invadido pelos golpistas. A situação só se normaliza depois das 17h, após a chegada de um novo batalhão da Tropa de Choque.

