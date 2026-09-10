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Consulado Geral da França Christelle Chatrian-Gomez assume o cargo de cônsul-geral da França no Recife A diplomata é a primeira mulher a ocupar o cargo desde a criação da representação

O Consulado Geral da França no Recife apresentou Christelle Chatrian-Gomez como nova cônsul-geral da França na capital pernambucana.

Christelle Chatrian-Gomez é a primeira mulher a ocupar o cargo desde a criação da representação. Ela assumiu a função a partir de setembro.

Histórico

Diplomata francesa com o cargo de Secretária Principal de Relações Exteriores, Christelle Chatrian-Gomez possui uma trajetória dedicada à ação internacional da França, à cooperação e aos serviços prestados aos franceses residentes no exterior.

Ao longo de sua carreira, exerceu diferentes funções na rede diplomática e consular francesa, incluindo postos nos quatro continentes, no Djibuti, Japão e Espanha, além de funções na administração central, em Paris.

A nova cônsul-geral atuou durante quatro anos como conselheira política na Embaixada da França em Brasília.

Antes de chegar ao Recife, ocupava o cargo de Chefe de Missão para a Assistência Escolar e a Ação Social na Direção dos Franceses no Exterior e da Administração Consular, em Paris.

Em 2021, recebeu a Medalha de Honra das Relações Exteriores, grau prata, em reconhecimento aos serviços prestados à ação externa da França e aos franceses residentes no exterior, entre outros durante a crise sanitária enquanto ela trabalhava em Brasília.

Relação França e Nordeste

A nova cônsul-geral assume a representação francesa em um momento significativo para as relações entre a França e o Nordeste.

A chegada da nova equipe ocorre após a visita histórica do presidente francês, Emmanuel Macron, a Salvador e na continuidade da dinâmica criada pela Temporada França-Brasil 2025, que ampliou e aprofundou os intercâmbios entre os dois países.

"Meu objetivo, além de apoiar meus compatriotas, é tornar a França um parceiro indispensável no Nordeste. Vou dedicar toda a minha energia a isso", afirmou Christelle Chatrian-Gomez.

Christelle Chatrian-Gomez estará acompanhada, em sua missão, por Rodolphe Barré, que assume as funções de cônsul adjunto e chefe de Chancelaria.

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