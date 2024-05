A- A+

Chuvas no RS Chuvas no RS: Lula terá reunião virtual com Leite e Haddad para tratar sobre dívida do estado A dívida do estado com a União é de R$ 118,7 bilhões. Em 2017

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar sobre a renegociação da dívida do estado.

A dívida do estado com a União é de R$ 118,7 bilhões. Em 2017, o estado havia interrompido o pagamento da dívida com uma decisão judicial obtida no STF. Em 2021, o Rio Grande do Sul aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Mesmo antes das chuvas, o governo já tentava uma renegociação de sua dívida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também decidiu adiar a viagem ao Chile que estava marcada para esta semana. Lula deve fazer uma nova viagem ao estado nesta semana.

Também está previsto o anúncio de um apoio direto às famílias afetadas. A proposta ainda está sendo elaborada, mas a ideia é que seja similar ao auxílio emergencial adotado pelo governo em meio a pandemia de covid-19.

Veja também

Suporte Lula convoca reunião ministerial; na pauta, ações de assistência ao governo do RS