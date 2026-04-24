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MUNDO Ciberataque "extremamente preocupante" atinge a classe política da Alemanha Entre os afetados pelo ataque estão parlamentares do Partido Social-Democrata, que governa o país em coalizão com os conservadores, e do partido de esquerda Die Linke, na oposição

Altos funcionários alemães foram recentemente afetados por um ataque cibernético à plataforma de mensagens Signal, um incidente "extremamente preocupante" que lança dúvidas sobre a segurança das comunicações no Parlamento, disse um deputado à AFP nesta sexta-feira (24).

Entre os afetados pelo ataque estão parlamentares do Partido Social-Democrata, que governa o país em coalizão com os conservadores, e do partido de esquerda Die Linke, na oposição.

O ataque foi realizado por meio de "phishing", uma técnica que consiste em se passar por uma pessoa ou organização conhecida pelo destinatário para enganá-lo e induzi-lo a fornecer dados pessoais, clicar em um link malicioso ou revelar sua senha.

"A dimensão do recente ataque ao Signal, como sabemos até agora, é extremamente preocupante. No momento, ninguém pode afirmar com certeza que a integridade das comunicações dos deputados permanece garantida", disse Konstantin von Notz, parlamentar ambientalista e especialista em segurança nacional, à AFP.

O Ministério Público Federal indicou que abriu uma investigação em fevereiro por "suspeita de espionagem".

Além de deputados, o ciberataque também teve como alvo jornalistas, diplomatas e militares, mas o governo do conservador Friedrich Merz se recusou até agora a comentar a dimensão do problema.

Segundo uma porta-voz do Ministério do Interior, o ataque cibernético começou em fevereiro, "está em andamento" e "provavelmente está sendo realizado por um agente estatal".

A porta-voz especificou que a operação tem como alvo "políticos, forças armadas, diplomatas, assim como jornalistas investigativos".

Por outro lado, um porta-voz da Chancelaria alemã, Sebastian Hille, garantiu à imprensa nesta sexta-feira que "as comunicações do governo federal, do chanceler federal (Merz) e dos ministros federais estão protegidas".

O governo alemão não acusou formalmente a Rússia pelo ataque em curso, mas o presidente da comissão de fiscalização parlamentar do Bundestag, Marc Henrichmann, apontou o país como responsável.

"A recente tentativa de 'phishing' lançada da Rússia contra políticos e jornalistas alemães é um sinal de alerta para todos nós", disse Henrichmann em um e-mail à AFP.

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