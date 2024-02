Cid diz que recebeu hacker, gente de TI e infiltrados em busca de ''bala de prata'' contra urnas

A- A+

Uma troca de mensagens entre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid com apoiadores de Jair Bolsonaro revela a busca incessante de aliados do ex-presidente por uma prova de fraude nas eleições, mas que ela não foi encontrada. Nas mensagens, Cid cita que estava recebendo "cara de TI, hacker" com supostas informações sobre problemas nas urnas eletrônicas, mas que não conseguiam provar as alegações.

"Só que aí tudo bem: como é que o cara mudou isso aí? Quem mudou isso aí? Como que ele mudou isso aí? Como ele entrou? È isso que a gente não tem!", disse Cid em mensagem ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima.

Em outro trecho do áudio enviado por Cid, ele afirma que "99,9% das coisas até agora você consegue refutar", indicando a dificuldade de encontrar qualquer evidência concreta de fraude, mas tenta tranquilizar o aliado afirmando que o grupo tinha infiltrados em diversos órgãos.

"A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar monitorando e passando pra gente informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim", afirmou Cid.

Em outro áudio, Cid disse que ele era um dos mais interessados em encontrar alguma "bala de prata", indicando a busca por alguma prova que ajudasse na alegação de fraude nas eleições.

"É por isso que a gente tá ouvindo todo mundo, mas todo mundo. Inclusive, tudo que você me mandou já tinha chegado por outros meios. E duas, três pessoas trazendo a mesma informação", disse Cid.

