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Eleições 2026 Cid Gomes diz que Lula 'está atento' à campanha no Ceará e tem o estado como 'prioridade' Declaração ocorreu no mesmo dia em que o senador se reuniu com o petista e cedeu à pressão do partido para que integrasse a chapa encabeçada por Elmano de Freitas

O senador e pré-candidato à reeleição Cid Gomes (PSB) afirmou nesta terça-feira que o Ceará está entre as “prioridades” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito deste ano. A declaração ocorreu no mesmo dia em que o parlamentar se reuniu com o petista e cedeu à pressão do partido para que integrasse a chapa encabeçada pelo governador Elmano de Freitas (PT). A avaliação de petistas é que a disputa no estado será acirrada, com uma candidatura competitiva do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) ao Executivo cearense.

— Lula está atento à campanha do Ceará. É um dos estados que está nas prioridades dele. Lula manifestou o desejo de ir (ao Ceará) quantas vezes foi possível — disse Cid em coletiva de imprensa.

A presença de Cid é interpretada internamente como uma forma de fortalecer a campanha de Elmano à reeleição — a sigla busca trazer à chapa antagonismo com a figura de Ciro, que lidera as pesquisas de intenção de voto. O senador resistia à possibilidade de disputar a reeleição.

O motivo citado era um acordo firmado com o deputado federal Junior Mano, que previa o aliado como candidato do PSB ao Senado. Cid afirma que há no PT o entendimento de que a candidatura dele à Casa Legislativa “ajudaria a reforçar a imagem do grupo político que governa o Ceará há 20 anos”.

Segundo Cid, a decisão de disputar a reeleição foi tomada junto ao deputado federal Junior Mano, que será o primeiro suplente dele na composição para a eleição deste ano.

— A conversa foi com quatro personagens: Elmano, Lula, Junior Mano e eu — disse Cid, ao comentar o acordo feito com o aliado.

Em 2025, o Junior Mano foi alvo de uma operação da Polícia Federal em investigação que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios contratuais. Essas licitações, segundo a PF, foram abastecidas com emendas parlamentares indicadas pelo congressista. Naquele momento, o deputado negou irregularidades.

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