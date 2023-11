A- A+

Política Cid Gomes se aproxima do PT: senador vai procurar Lula, e ministro reitera convite Senador trava guerra interna com irmão Ciro Gomes e deve deixar o PDT

O senador Cid Gomes (PDT-CE) afirmou que vai procurar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para avaliar a possibilidade de se filiar ao PT. O parlamentar trava uma disputa desde o ano passado com o irmão e ex-presidenciável Ciro Gomes em relação a alianças com os petistas a nível nacional e estadual.

— Vou procurar o Presidente Lula na próxima semana para conversarmos — disse o senador ao GLOBO.

Na tarde de sexta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, que é senador licenciado pelo PT do Ceará, havia afirmado que a legenda está de "portas abertas" para o parlamentar. O ministro disse ainda que falou sobre o assunto com Lula nesta semana.

– Eu estive com o presidente Lula esta semana, e ele me pediu para fazer o convite ao senador Cid, que as portas do partido estão abertas caso ele queira se filiar ao PT — declarou Camilo ao participar da inauguração de uma obra em Fortaleza.

Apesar disso, não há unanimidade no PT para receber Cid Gomes. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), minimizou a fala do ministro e disse se tratar apenas de "uma gentileza". Também há conversas do senador com o PSB e o Podemos.

— Nenhuma (chance de Cid se filiar ao PT). Uma simples gentileza.

Divergência em família

Desde a eleição presidencial de 2022, Ciro e Cid discordam sobre os rumos do PDT. Após uma queda de braço com o partido pelo comando do diretório estadual da legenda no Ceará, Cid tem estimulado uma debandada no PDT. Entre os dissidentes estão o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a deputada estadual Lia Gomes, que são irmãos de Cid e Ciro.

O senador deseja que o partido seja da base do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e tenta uma aliança com o PT na eleição municipal de 2024 em Fortaleza. Do outro lado, Ciro prega oposição ao governo estadual e descarta aliança com o PT no ano que vem.

Célebre por discutir com petistas em um ato de campanha em 2018 e ironizar a prisão de Lula na época, Cid decidiu apoiar o presidente no segundo turno do ano passado. Já o irmão não externou uma posição na disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

