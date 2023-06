A- A+

"PowerPoint golpista" Cid guardava no celular apresentação com interpretação golpista da Constituição Prints são um dos elementos encontrados pela PF no aparelho do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

A Polícia Federal localizou no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na Presidência, prints de uma apresentação em PowerPoint que tratavam de uma suposta atribuição das Forças Armadas para garantir o "livre exercício dos Poderes da República". Os prints estavam armazenados no celular de Cid, no qual também foi encontrado uma espécie de estudo para a efetivação de um golpe de Estado, debatido pelo WhatsApp com outros oficiais do Exército.

A PF obteve os arquivos após apreender o celular de Cid no início de maio. Na ocasião, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi preso sob suspeita de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Na tarde desta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo das mensagens de teor golpista encontradas no celular.

Os prints, segundo a PF, integravam uma apresentação intitulada "Projeto Interdisciplinar Segurança Integrada CCEM/2º ano". Ao analisar as propriedades do documento, a perícia constatou que ele foi editado pela última vez em outubro de 2017.

Com a marca e o logotipo da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, um dos prints fala da função da Força de "garantir os poderes constitucionais". "Significa a preservação da existência e, principalmente, do livre exercício dos Poderes da República (trecho destacado em vermelho no documento) Executivo, Legislativo e Judiciário de forma independente e harmônica", diz o texto do PowerPoint.

Em seguida, o arquivo reproduz um trecho da Constituição que estabelece que a União só pode intervir nos Estados e no Distrito Federal para "pôr termo a grave comprometimento da ordem pública" e "garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação".

Cid prestou depoimento à PF sobre essas mensagens na semana passada e optou por ficar em silêncio. Como revelou a colunista Malu Gaspar, do Globo, um dos documentos encontrados em seu celular previa a decretação de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com atuação das Forças Armadas, depois de Bolsonaro ser derrotado na eleição presidencial.

Ontem, a revista VEJA revelou mais detalhes dos documentos, que incluíam o afastamento de ministro do Supremo Tribunal Federal e uma intervenção militar no Brasil.

Em nota, os advogados Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore, que representam Mauro Cid, afirmaram que, "por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos do processo".

Veja também

CELULAR DE MURO CID De Aristóteles a Tomás de Aquino: veja referências em declaração de estado de sítio em celular de Mauro Cid