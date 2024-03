Cid passou mal e foi atendido por socorristas do STF após saber de nova prisão preventiva

A- A+

O tenente-coronel Mauro Cid passou mal nesta sexta-feira ao saber que seria preso novamente. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes foi informada a ele no momento em que prestava depoimento ao juiz auxiliar do gabinete de Moraes.

Ele foi intimado a prestar esclarecimentos após vir à tona áudios em que ele criticava o ministro do STF e a Polícia Federal na condução de inquéritos contra ele.

Socorristas do Supremo foram acionados para acudi-lo na sala de audiencia. O militar se restabeleceu e acabou saindo do Supremo direto para o Instituto Nacional de Criminalística (INC), na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, de onde deve ser encaminhado para o batalhão do Exército onde ficará preso.

Na garagem da Corte, ele demonstrou irritação com a presença de fotógrafos que registravam o momento. Ele estava acompanhando do seu advogado Cezar Bitencourt.

Veja também

investigação PF avalia que eventual rescisão de delação de Cid não impacta investigações