Cid reafirma em acareação que recebeu dinheiro de Braga Netto em 'caixa de vinho', diz defesa

Em acareação no Supremo Tribunal Federal (STF), o tenente-coronel Mauro Cid reafirmou que recebeu uma quantia em dinheiro vivo em uma 'caixa de vinho' fechada das mãos do ex-ministro e general Braga Netto. Segundo a defesa do delator, Cid ainda relatou que o general teria lhe dito naquele momento que "esse era é o dinheiro que você havia me pedido anteriormente".

Conforme a defesa do ex-ministro, Braga Netto afirmou que Cid estava "faltando com a verdade" durante a audiência e contrariou a versão apresentada pelo colaborador.

Os advogados de Cid afirmaram que vão pedir ao Supremo as imagens das câmeras de segurança e a lista de entrada e saída do Alvorada para comprovar os relatos sobre o recebimento e entrega da "caixa de vinho".



Na acareação, o tenente-coronel reafirmou que, após receber a 'caixa de vinho' de Braga Netto, deixou-a embaixo da sua mesa na sala da ajudância de ordens. Depois, relatou que entregou o dinheiro ao major Rafael de Oliveira. Ele teria dito não se lembrar do local exato da transação, mas que isso ocorreu nas dependências do Palácio da Alvorada.

--- Com relação à acareação, Cid permaneceu o tempo todo de cabeça baixa e Braga Netto o chamou de mentiroso --- afirmou o advogado José Luis de Oliveira, o Juca, que defende Braga Netto, ao sair do Supremo.

Outro ponto em que os dois se contradisseram se refere a uma reunião ocorrida na casa do general no fim de 2022. Cid reafirmou que saiu do encontro antes de acabar, enquanto o Braga Netto afirmou que os três militares - Cid e dois kids pretos das Forças Especiais do Exército - saíram do seu apartamento juntos.

Segundo a Polícia Federal, essa reunião serviu para discutir a operacionalização de um plano contra autoridades com o intuito de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi nessa reunião que teria ficado acertado o levantamento do dinheiro entregue alguns dias depois a Cid, conforme as investigações.

