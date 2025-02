Cid relata em audiência que Braga Netto repassou dinheiro a 'kid preto' em sacola de vinho

A- A+

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, detalhou em audiência como se deu a entrega de dinheiro aos chamados "kids pretos", acusados de tentar matar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente Geraldo Alckmin.



No depoimento dado ao próprio Moraes e ao procurador-geral, Paulo Gonet, Cid afirmou que entregou ao major Rafael Martins de Oliveira recursos para financiar a logística do plano Punhal Verde e Amarelo em uma sacola de vinho. Ainda segundo Cid, os valores foram entregues a Cid pelo ex-ministro Walter Braga Netto.

Na audiência, Cid relata ter recebido uma ligação de Oliveira. O major, segundo ele, afirmou que o grupo "estava sem recursos". O então ajudante-de-ordens diz que respondeu que vai "tentar conseguir", e que procura o general Braga Netto, que dá a ideia de pedir dinheiro ao Partido Liberal, que nega o recurso.

No vídeo, Cid diz que um coronel do PL, que segundo poderia ser tesoureiro do partido, viu um documento em que o grupo pedia dinheiro para a logística do plano, mas respondeu que não poderia ajudar.

— Fui conversar com o coronel lá que era responsável pelo partido. Eu não me recordo o nome dele. Inclusive, ele viu o documento. Eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento Esse documento, o inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que ele não poderia... o partido não podia trazer manifestantes ou apoiar com esse tipo de material. Aí eu voltei no general Braga Netto e ele falou: "Vou dar um jeito, vou conseguir por outros caminhos" - diz Cid.

Duas semanas depois, de acordo com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Braga Netto teria entregue a Cid uma sacola de vinho contendo o dinheiro, que foi repassado a Oliveira.

— Uma ou duas semanas depois, o general Braga Netto me entrega dinheiro. Acho que foi. Eu não me engano, mas eu creio que foi quando o De Oliveira esteve no Alvorada. Ele me entregou. Era tipo uma coisinha de vinho assim (faz gestos com a mão), de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado. E aí o De Oliveira veio buscar o dinheiro — afirma ele.

O dinheiro teria sido entregue aos chamados kids pretos, integrantes das Forças Especiais do Exército, que seriam os encarregados de executar o plano. Segundo conversas interceptadas ao longo da investigação, o valor solictado a Braga Netto foi de R$ 100 mil. Cid não deixa claro, porém, se todo esse valor estava contido na sacola de vinho entregue pelo ex-ministro da Defesa.

