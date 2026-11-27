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ENTREVISTA Cida Pedrosa não acredita em saída de Victor Marques do PCdoB Vereadora avalia que eventual mudança poderia abrir espaço para candidatura própria do PT

A vereadora do Recife Cida Pedrosa (PCdoB) classificou como "rumores" a possibilidade de o prefeito da capital pernambucana, Victor Marques, seu correligionário, deixar a legenda para disputar a reeleição em 2028. Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, na manhã desta sexta-feira (27), a parlamentar avaliou que uma eventual mudança de partido poderia ser um incentivo para que o PT - maior partido da federação composta também por PCdoB e PV - discutisse o lançamento de uma candidatura própria à prefeitura.

"Não acredito na saída de Victor (Marques). Se ele sai, a federação fica aberta para discussão de candidatura e fortalece uma postulação de candidatura do PT", disse. "Ele não conversou conosco, não estamos sabendo de nada disso. Ele próprio já afirmou que são rumores e que não tem nada a ver com isso", acrescentou.

Na avaliação da vereadora, caso o prefeito opte por deixar o PCdoB, o caminho mais natural seria sua filiação ao PSB, partido do ex-prefeito João Campos, a quem Marques sucedeu, em abril deste ano, no comando da capital pernambucana.

Cida Pedrosa também considerou legítimas algumas das pré-candidaturas já colocadas ou cogitadas para a disputa municipal. Entre os possíveis nomes estão o próprio prefeito Victor Marques e a deputada estadual reeleita Dani Portela (PT), que já colocou seu nome à disposição. Também são mencionados o deputado estadual reeleito João Paulo (PT) e a vice-governadora Priscila Krause (PSD), embora ambos não tenham manifestado publicamente interesse na disputa.

Apesar de as possíveis candidaturas de Dani Portela, João Paulo e Victor Marques estarem mais identificadas com o campo progressista, a parlamentar defendeu a união de setores da centro-esquerda e até da centro-direita como estratégia em torno de um único nome para enfrentar a extrema direita.

Segundo Cida, essas articulações também dependerão de alguns fatores, como o desempenho do governo do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a composição dos ministérios e o avanço de pautas de interesse do campo progressista no Congresso Nacional.

"Vamos lutar por uma união do campo de esquerda, de centro-esquerda, como o PCdoB busca juntar as forças para termos uma candidatura ampla. Discutir nome agora é muito cedo", salientou.

Ministro da Fazenda

A vereadora também comentou a indicação do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Trabuco, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Cida, a escolha de um nome ligado ao mercado financeiro seria uma das estratégias do presidente para assegurar a governabilidade.

"Eu me surpreendi (com a escolha de Luiz Trabuco). Acho que ele (Lula) escolheu um nome do mercado, porque está numa situação em que é necessário governar de forma absolutamente ampla. Ele não foi eleito só pelas forças de esquerda. Foi eleito por um colégio de pessoas amplas. Ou ele amplia ou não governa", disse.

Na avaliação de Cida Pedrosa, a prioridade de Lula no início do mandato será garantir a redução da taxa básica de juros, definida pelo Banco Central, atualmente em 13,75%.

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