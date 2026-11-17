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Câmara dos deputados Cidadania decidirá sobre incorporação ao PP após não ter feito nenhum deputado federal Caso proposta avance, partido terá registro cancelado no TSE e será extinto, passando a incorporar estatuto e programa do Progressistas

O Cidadania marcou para o próximo sábado (21) um congresso extraordinário aberto aos integrantes do partido para a discussão de uma proposta de incorporação ao Progressistas.

Um edital para convocação da reunião foi publicado no último sábado, após membros do diretório nacional decidirem, por 21 votos a 6, deliberar sobre o tema.

Pela Lei dos Partidos, após a fusão, a sigla incorporada tem seu registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelado e é extinta.

Caso aprovada, a incorporação terá início na semana seguinte, no dia 27 de novembro, e incluirá a adoção do estatuto e do programa do PP. A mudança, no entanto, irá marcar o rompimento entre o Cidadania e o PSDB. Os dois compõem uma federação que, neste ano, elegeu 11 deputados, todos tucanos.

Sozinho, o Cidadania, no entanto, fez somente um deputado estadual em todo o país e não conquistou nenhuma cadeira na Câmara. Já o Progressistas, federado desde o ano passado com o União Brasil, fez 41 deputados federais, 3 senadores e 81 deputados estaduais.

A possibilidade de fusão ao PP, no entanto, foi criticada por lideranças históricas ligadas ao partido, como o ex-deputado Roberto Freire, ligado à sigla desde o período em que ela ainda se chamava Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Em um post nas redes sociais, se colocou como "contrário à incorporação por entender que existem diferenças ideológicas, programáticas e históricas que precisam ser consideradas".

Não se trata de uma questão de conveniência eleitoral ou de interesses individuais, mas da preservação de um projeto político, de princípios e de uma identidade partidária que pertencem coletivamente aos seus integrantes. Diretórios estaduais do partido em Sergipe, no Maranhão e no Distrito Federal também se manifestaram contrariamente.

O movimento do Cidadania também coincide com resoluções de outras siglas como o PDT, que, após não ter atingido a cláusula de barreira, aprovou a entrada em uma federação com o Solidariedade, o PRD e o Avante. Na semana passada, o PSB também decidiu pela entrada no grupo partidário.

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