Cidades do AM terão efetivo da Força Nacional contra crime organizado
Ação em Coari e Barcelos será contra narcotráfico e crimes ambientais
As cidades amazonenses de Coari e Barcelos receberão, por pelo menos 90 dias, profissionais da Força Nacional para ajudar a combater o crime organizado nas regiões. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18), foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.
Os integrantes da Força Nacional atuarão principalmente contra o narcotráfico e para conter os crimes ambientais. As duas cidades são acessadas principalmente de forma fluvial. Coari está próxima ao rio Solimões, enquanto que Barcelos está às margens do Rio Negro.
Leia também
• Flávio Bolsonaro e oposição comemoram rebaixamento de escola de samba que homenageou Lula
• Procuradores dizem que revisão de penduricalhos afeta 'estabilidade de carreira essencial'
• Lindbergh aciona TSE contra ex-ministro e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada
A decisão não indica quando os contingentes chegam aos municípios nem qual a quantidade de profissionais.
“O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, informou a publicação no Diário Oficial.
O uso da Força Nacional de Segurança Pública nas regiões faz parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania - Plano Amas, destinado às ações de segurança pública que observem as necessidades e as especificidades dos Estados que compõem a Amazônia Legal para redução de crimes ambientais.