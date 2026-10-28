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Política Cientista político critica Lula após vitória: "Revanchista" Para Figueiredo, o chamado "pacote de bondades" será difícil de cumprir. Estimado em R$ 260 bilhões, o pacote, segundo ele, representa uma conta alta e pode agravar o endividamento público brasileiro

Reeleito para o quarto mandato no último domingo (25), o presidente Lula (PT) não estaria acertando em alguns dos primeiros movimentos após a vitória nas urnas, na avaliação do cientista político Rubens Figueiredo, diretor do Centro de Pesquisa e Comunicação (Cepac), empresa especializada em pesquisas e consultoria política. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele criticou o discurso da vitória do petista e ressaltou a importância de apostar na "pacificação e na conciliação".

"Os primeiros movimentos não foram dos melhores. Se analisar o discurso de vitória de Lula, foi um discurso revanchista. Ele chamou Flávio (Bolsonaro, do PL) de miliciano outra vez, falou mal da imprensa, disse que vai fazer um governo que vai prescindir dos jornalistas, falou em jornalistas de má-fé. Então não foi um discurso de conciliação, de pacificação, foi mais do mesmo, daquilo que Lula mostrou durante a campanha. E ele deve estar absolutamente convencido de que está certo, porque afinal das contas ele ganhou a eleição", afirmou Figueiredo.

"Quando você vai analisar os índices de rejeição, quase metade do Brasil rejeita Lula. Ele tem 46% de rejeição, segundo a maioria das pesquisas. É muita gente contra, e a sociedade mostrou que é contra quando elegeu deputados e senadores majoritariamente oposicionistas. Mais do que nunca, Lula vai ter que provar sua capacidade de negociação e ter uma visão mais de estadista e menos de palanquista. Você não faz política com esse grau de dificuldade que ele vai enfrentar como se estivesse em um palanque", completou o cientista político.

Para Figueiredo, o chamado "pacote de bondades" anunciado pelo presidente Lula (PT) durante o segundo turno das eleições será difícil de cumprir. Estimado em R$ 260 bilhões, o pacote, segundo ele, representa uma conta alta e pode agravar o endividamento público brasileiro.

"A trajetória da nossa dívida pública é muito ruim. Além de termos cerca de 84% do PIB como nossa dívida, o financiamento dela é com juros muito altos, os maiores do mundo. Isso não é sustentável ao longo do tempo. Lula costuma falar que os Estados Unidos devem 125% do PIB, só que lá o financiamento da dívida é muito mais barato, os juros são menos da metade do que a gente paga aqui no Brasil", afirmou Figueiredo.

"Então você tem uma contradição entre aquilo que o presidente Lula propôs para a sociedade, e que foi a ideia vencedora, de aumentar o Bolsa Família, o salário mínimo acima da inflação, aumentar as aposentadorias. Tudo isso tem um custo. Quando você aumenta o salário mínimo acima da inflação, você cria mais déficit, e déficit gera juros maiores. Em algum momento essa cadeia tem que ser quebrada, mas Lula acha, fala, reverbera e reafirma que gasto é vida. Então é essa equação que precisa ser resolvida", disparou o cientista político.

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