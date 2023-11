A- A+

GLO Cientistas políticos avaliam a GLO do presidente Lula, decretada no último dia 1º Por meio da GLO, as Forças Armadas podem agir com poder de polícia. No entanto, desta vez, não irão atuar nas ruas cariocas

O governador do Estado carioca, Cláudio Castro (PL), declarou em uma rede social que a medida do presidente Lula (PT) de decretar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) “é a clara demonstração de que, quando atuamos de maneira integrada, temos mais força para vencer o crime”. A GLO do 3º mandato do líder petista estará sobre os portos de Itaguaí, no Rio, e Santos, em São Paulo; no aeroporto carioca Galeão, e no paulista Guarulhos. O cientista político Bhreno Vieira ressaltou que as últimas GLO’s não têm surtido o efeito desejado. O presidente Lula decretou 39 operações de Garantia da Lei e da Ordem durante os seus dois primeiros mandatos.

Sobre a execução do decreto deste dia 1º, Vieira ressaltou que as milícias têm se fortalecido por meio de portos e aeroportos no envio de drogas, por exemplo. “O exército pode conter. Tem que ser feito de modo que, quando o exército se retirar, não volte a ser o que era antes da GLO”, disse, enfatizando a necessidade de coordenação da operação. “Vale frisar que com o desenvolvimento da economia do país, a segunda área que vai chamar a atenção da população média, que vai questionar por atividades do Governo, é essa questão de segurança pública. Isso não só na esfera federal, na estadual também”, disse.

Para a cientista política Priscila Lapa, a GLO vigente é uma tentativa de impactar no curto prazo e pode ter um efeito repressivo. Mas a profissional salienta que o governo federal, por meio de aparato de Inteligência, deve antever possíveis alternativas dos criminosos para continuar as práticas. "Há décadas, não se fazem investimentos volumosos, vultuosos nessas áreas de fronteira, em portos, aeroportos, como realmente porta de entrada e elemento de transação para o crime organizado no Brasil", asseverou. "A gente espera que essa seja uma medida que puxe uma série de outras que possam de fato impactar nessa redução do crime", completou.

