A- A+

Saúde Cinco ambulâncias e 50 profissionais de saúde: entenda como será o efetivo médico na posse de Lula A equipe do DF Star da Rede D´or São Luiz vai ser o hospital da retaguarda da cerimônia em caso de necessidade de atendimento de urgência

Neste domingo (1°), acontece a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É esperado um público com cerca de 30 mil pessoas. A equipe do DF Star da Rede D´or São Luiz estará na retaguarda durante cerimônia em caso de necessidade de atendimento de urgência.

Serão ao todo 50 especialistas de plantão, entre eles: médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Também serão usadas cinco ambulâncias que estarão de prontidão para atender a equipe da posse e a população em geral.

O grupo é coordenado pela médica Clarice Park, da equipe da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar.

Além da área de saúde, a segurança na capital brasileira foi intensificada. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão com 100% do efetivo.

Uma lista de objetos não deverá entrar na Esplanada dos Ministérios, como por exemplo, armas brancas ou objetos pontiagudos, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeiras, espetos de churrasquinhos, apontador a laser e similares, armas de brinquedo, réplicas ou simulacros.

Barracas, tendas, fogões e similares, fogos de artifício e artefatos explosivos, dispositivos de choque elétrico ou sonoros (como megafone), substâncias inflamáveis, drogas ilícitas ou quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio público também foram proibidos.

Animais também não poderão entrar no evento, exceto cães-guia. Também foi proibida a utilização de drones na região da Esplanada, exceto os das forças de segurança e autorizados pela equipe de transição.

Veja também

POSSE PRESIDENCIAL Festival do Futuro tem homenagens a Pelé e Gal Costa