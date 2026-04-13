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Ramagem Cinco meses antes de ser preso pelo ICE, Ramagem disse que estava seguro nos EUA Deputado deixou o país em meio à condenação por envolvimento na trama golpista

Cinco meses antes de ser preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) dos Estados Unidos, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL) afirmou que estava "seguro" no país com a "anuência do governo americano". À época, o ex-parlamentar disse também que havia deixado o Brasil para que suas filhas não o vissem ser preso.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele foi preso pelo ICE nesta segunda-feira (13). A informação da detenção foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews.

— É lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime nenhum e sofrendo diante de uma ditadura — disse em entrevista ao programa Conversa Timeline, no YouTube, apresentado pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, também foragido da Justiça brasileira desde 2021. — Hoje estou seguro aqui [nos Estados Unidos] com anuência do governo americano. Essa perseguição contra mim é grave, a gente só vai tomar ciência e dos porquês disso ao longo do tempo.

A fuga para os Estados Unidos aconteceu após ele apresentar um atestado médico na Câmara dos Deputados para um período de 9 de setembro a 12 de dezembro. Segundo a colunista do GLOBO Malu Gaspar, ele deixou o Brasil pela cidade de Boa Vista (RO) ainda na noite do dia 9, quando o ministro Alexandre de Moraes leu o voto pela condenação dos oito réus do núcleo crucial da trama golpista.

Em seguida, ele foi em direção a Georgetown, capital da Guiana, de onde pegou um voo para Miami, na Flórida. Na época, ele entrou com o passaporte diplomático nos Estados Unidos.

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