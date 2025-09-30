A- A+

SÃO PAULO Cíntia Chagas confirma indiciamento de ex-marido e deputado estadual A influenciadora havia denunciado o parlamentar por agressão física e ameaças

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) indiciou o deputado estadual Lucas Bove (PL) pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra sua ex-esposa, a influenciadora digital Cíntia Chagas. A informação foi confirmada por ela em suas redes sociais, durante um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram nessa segunda-feira (29).

— Quase 400 dias após o boletim de ocorrência, finalmente posso dizer a vocês que o meu ex-marido, um deputado estadual por São Paulo, foi indiciado pelo crime de violência doméstica — comenta Cíntia no vídeo, que já acumula 13 mil comentários. — A vitória de hoje não é apenas minha vitória, é vitória também da ex-namorada dele, que, assim como eu, foi expulsa de casa — continuou.

Na publicação, Cíntia destaca que “essa vitória é também a vitória das mulheres agredidas diariamente pelos companheiros e não têm coragem de denunciar”. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Brasil teve 1.492 casos de feminicídio e 3.870 tentativas de feminicídio em 2024.

No mesmo ano, foram 257.659 registros de lesão corporal dolosa, 747.683 de ameça, 95.026 de perseguição e 51.866 de violência psicológica.

— Espero que, com a vitória de hoje, mais mulheres denunciem os seus agressores. Eu não fui a primeira vítima do meu agressor, mas posso ser a última — acrescentou a influenciadora.

Ao final do vídeo, a mineira enfatiza ser necessário “mais rigor” na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp):

— Havia um pedido de cassação, mas o pedido de cassação foi arquivado, porque, de acordo com a Comissão de Ética da Alesp, não havia indiciamento. Pois então, senhores deputados, agora há um indiciamento.

A educadora, que ganhou fama na internet ao longo dos anos por dar lições de Língua Portuguesa em suas redes sociais, denunciou o parlamentar à polícia por agressão física e ameaças. De acordo com o g1, a investigação resultou em um relatório de 60 páginas, que reuniu provas de que Bove submeteu a ex-mulher a ameaças, chantagens e tentativas de controle da sua carreira profissional.

Na época da separação, a influenciadora também revelou que, durante uma discussão, o deputado estadual arremessou uma faca contra a sua perna, ferindo-a. Em outra situação, como mostrou reportagem do Globo, Bove teria jogado uma garrafa de água mineral na direção de Cíntia e ameaçado queimar pertences da então esposa.

