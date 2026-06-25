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DECLARAÇÃO Ciro diz que "não viu e não vai ver" vídeo de Michelle e que crise não envolve o Ceará Pré-candidato ao governo do Ceará afirmou que disputa é uma questão do PL nacional; declaração ocorre após Michelle Bolsonaro expor desentendimento com Flávio sobre a aliança do partido com Ciro no estado

O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (25) que "não viu e não vai ver" o vídeo em que Michelle Bolsonaro relata ter sido maltratada e humilhada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o ex-ministro, a crise não diz respeito à política cearense, mas ao Partido Liberal em âmbito nacional. As informações são do g1.

— Não vi o vídeo e nem vou ver. É uma questão do PL nacional e envolve coisas muito mais complexas do que a nossa paróquia aqui. Eu sigo aqui tranquilo. O eixo do nosso entendimento aqui é um projeto de emancipação do Ceará que nós consideramos que está sendo muito mal tratado — declarou Ciro.

A manifestação ocorre um dia após Michelle publicar vídeos nas redes sociais em que revela um desentendimento com Flávio Bolsonaro e afirma que os dois não se falam desde o fim de 2025. Segundo a ex-primeira-dama, a discussão teve como pano de fundo a articulação do PL no Ceará para apoiar a pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo estadual.

Michelle afirmou que, após criticar publicamente a aproximação entre o PL e Ciro durante um comício realizado em Fortaleza, no fim de 2025, recebeu uma ligação de Flávio Bolsonaro. De acordo com o relato, o senador teria dito que ela deveria ficar fora das decisões do partido e que ela "havia chegado ontem e não entendia nada de política".

— Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço — afirmou Michelle.

Na ocasião do comício, Michelle também criticou a aliança do PL com Ciro Gomes, lembrando declarações feitas pelo ex-ministro contra Jair Bolsonaro e seus filhos. Ela defende que o senador Eduardo Girão (Novo) seja o candidato da direita ao governo do Ceará e afirmou que um eventual apoio do PL a Ciro deveria ocorrer apenas em um segundo turno.

Divergências sobre candidatura ao Senado

Além da disputa pelo governo estadual, Michelle citou divergências sobre a candidatura do partido ao Senado. Ela reiterou apoio à então pré-candidatura da deputada federal Priscila Costa (PL), que, segundo ela, havia sido acordada com Jair Bolsonaro. Já o presidente estadual do PL, deputado federal André Fernandes, articula a candidatura de seu pai, o deputado estadual Alcides Fernandes, para a vaga.

— Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro [...] Já que a aliança com Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga de seu próprio pai? Por que só a mulher tem que ceder? — questionou Michelle no vídeo.

A aproximação entre Ciro Gomes e lideranças do PL Ceará começou após as eleições municipais de 2024 e evoluiu ao longo de 2025, quando passaram a negociar uma chapa para enfrentar o governador Elmano de Freitas (PT). Depois de críticas públicas de Michelle, o PL suspendeu temporariamente as conversas com o PSDB, mas, em maio deste ano, oficializou o apoio à pré-candidatura de Ciro ao governo estadual.

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