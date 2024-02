Ciro Gomes diz que Ceará está cheio de traidores após filiação de seu irmão ao PSB

A- A+

Dois dias antes de seu irmão, o senador Cid Gomes, oficializar sua filiação ao PSB, o ex-ministro Cid Gomes afirmou que no Ceará há um grupo político de "Judas Iscariotes", em referência ao apóstolo que traiu Jesus Cristo. A declaração foi dada durante evento na última sexta-feira, organizado pela prefeitura de Fortaleza, que é comandada pelo pedetista José Sarto.

"São os iscariotes da vida. Nosso senhor Jesus Cristo, entre 12 teve um que traiu com beijo. Pois aqui, no Ceará, tem um magote de Judas Iscariotes que deram com o pé. Deram com o pé em todos aqueles que lutaram por eles e hoje querem transformar o estado do Ceará num quintal de ladroeira" afirmou o ex-ministro.

Em seguida, Ciro começou a tecer críticas ao governo de Elmano de Freitas (PT), que inclusive motivou a rixa interna que rachou o PDT.

"O governo do Ceará não tem uma obra que seja feita sem propina. Eu digo isso aqui, a imprensa coloca amanhã e eles dizem que vão me processar e nunca me processaram."

Apesar da declaração do ex-ministro, o governo do Ceará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, acionou a Justiça contra ele em novembro passado. O que motivou o acionamento foi justamente uma acusação que Ciro fez em um evento sobre corrupção em obras públicas.

"Ao apontar, sem provas e sem dados, que a máquina administrativa estatal somente funciona com propina. É uma acusação generalizada e incauta de corrupção, a recair sobre tudo e todos. Um abuso", dizia trecho do documento assinado pelo procurador Rafael Machado Moraes.

Divergências no PDT

A filiação de Cid Gomes e de cerca de 40 prefeitos de sua ala ocorreu após uma série de divergências internas no PDT. Tudo começou em 2022, quando o grupo de Ciro insistiu em lançar Roberto Cláudio na corrida pelo governo do estado. Tal postura ocasionou na desfiliação da então governadora Izolda Cela, aliada de primeira hora do senador.

Com a derrota do PDT, as tensões aumentaram. De um lado, os cidistas queriam ser base do PT, enquanto os ciristas insistiam na oposição diante do afastamento entre a sigla e o ex-ministro que rompeu formalmente com Lula (PT). Em outubro passado foi quando os ânimos se exaltaram de vez e, durante encontro no Rio, os irmãos quase chegaram as vias de fato.

Desde então, Cid e seu grupo político estavam a procura de um novo partido, tarefa que se encerrou neste domingo, com a filiação ao PSB.

Veja também

Brasil Toffoli pede documentos do acordo de leniência da J&F para investigar Transparência Internacional