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eleições 2026 Ciro Gomes diz que "frustração" pelo não apoio de Cid no Ceará é "grande", mas "já mofada" Rompidos desde 2022, irmãos estão em palanques opostos na disputa estadual deste ano

O candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) afirmou nesta segunda-feira que a “frustração” pelo não apoio do irmão Cid Gomes (PSB) é “grande”, mas “já mofada”. O senador é aliado do petismo no estado e disputará reeleição na chapa do governador Elmano de Freitas. Os irmãos estão rompidos politicamente desde 2022.

— É uma frustração já mofada, já vencida. É uma frustração grande, pesada. Essa ingratidão dói muito. Mas, isso já passou. Já aconteceu em 2022. Agora é página virada — disse Ciro, em entrevista à rádio O Povo CBN.

Cid e Ciro estão afastados há cerca de três anos, quando discordaram sobre quem deveria ser o candidato do PDT no pleito estadual de 2022. O parlamentar defendia a continuidade da então governadora Izolda Cela, que assumiu após Camilo deixar o cargo, à medida que Ciro bancou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

O objetivo de Ciro era ter um palanque no estado em sua campanha à Presidência, o que poderia ter resistências da então governadora em meio ao apoio a Lula. O PT, que defendia ter o palanque de Izolda, rompeu com o PDT após o escolhido ser Roberto Cláudio e lançou Elmano, que terminou eleito com 54,02% dos votos, contra 31,72% de Wagner e 14,14% do ex-prefeito de Fortaleza.

Um ano depois, em novembro de 2023, Cid saiu do PDT e migrou para o PSB junto a outros dois irmãos, isolando ainda mais Ciro. Junto com eles, debandaram cerca de 50 prefeitos de municípios cearenses, além de deputados estaduais e federais.

Subida de tom

No mês passado, Cid subiu o tom ao rebater declarações recentes de Ciro. Em evento do PSB em Sobral, berço político da família Ferreira Gomes, o parlamentar criticou a fala do tucano de que, quando Cid disputou a eleição para governador, era conhecido como "irmão de Ciro".

— Me perdoe! Mas, eu tinha sido prefeito de Sobral, durante oito anos. Durante oito anos, esse povo faz lá esse troféu de melhor prefeito, fui primeiro lugar nos oito anos como prefeito de Sobral. O esforço aqui na educação já era conhecido internacionalmente e é referência até hoje — disse Cid.

Em abril, Cid também disse ao Globo ser “muito constrangimento ter um irmão e não votar nele”.

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