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POLÍTICA Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará após descartar disputar ao Planalto De volta ao PSDB, ex-governador disse que convidará ex-prefeito Roberto Claudio para sua chapa como vice

Mais de três décadas após deixar o governo do Ceará, Ciro Gomes volta a lançar sua pré-candidatura ao cargo pelo mesmo partido da década de 1990, o PSDB. O anúncio foi feito neste sábado em um evento na capital Fortaleza, em que o tucano também declarou convite ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, para ser o vice de sua chapa.

Nas pesquisas para a eleição do Ceará, Ciro aparece com bom desempenho. Conforme a última pesquisa Genial/Quaest divulgada no fim de abril, Ciro aparece à frente do atual governador Elmano de Freitas (PT), com 41% das intenções de voto em um eventual primeiro turno — contra 32% do petista. Em um segundo turno, a vantagem permanece: 48% contra 35%.

O tucano, no entanto, aparece atrás do ex-governador petista Camilo Santana, por 40% a 33%, em uma simulação na qual o ex-ministro da Educação dispute o Palácio da Abolição novamente — possibilidade que vem sendo rechaçada publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos meses. No segundo turno, Camilo aparece com 44%, enquanto Ciro marca 39%.

O agora tucano disse que Capitão Wagner deve ser o nome ao Senado e que Pastor Alcides é o nome do PL.

Desistência da Presidência

Ciro Gomes disputou quatro eleições presidenciais, e anunciou no início da semana que não tentaria o cargo novamente. A eventual candidatura à Presidência seria uma forma de o PSDB ter um nome conhecido no jogo e impulsionar o número da legenda, que minguou ao ponto de ficar sem um governador sequer nos estados. Há quatro anos, os tucanos não tiveram um nome próprio na corrida presidencial pela primeira vez na Nova República.

— Recebi, hoje, telefonema do ex-governador Ciro Gomes informando, formalmente, a intenção de lançar oficialmente a sua pré-candidatura ao governo do Ceará no próximo final de semana — afirmou em nota o presidente nacional do partido, Aécio Neves. — O PSDB continuará debatendo alternativas para o Brasil nesse momento em que a polarização e o radicalismo vêm impedindo a apresentação de um projeto consistente de retomada do desenvolvimento econômico e social do país.

Último tucano a chegar ao segundo turno de uma eleição presidencial, feito alcançado em 2014, Aécio assumiu há poucos meses a direção nacional com o objetivo de fazer o PSDB retomar a vitalidade. Existe, antes de tudo, o desafio de sobreviver à cláusula de barreira — que impõe condições mínimas para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário, por exemplo.

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