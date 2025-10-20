A- A+

Brasília Ciro Gomes surpreende e faz opção pelo PSDB Entrada do político cearense numa sigla em frangalhos, depois de militar muito tempo no PDT, é uma das movimentações partidárias que despertam a atenção da mídia e do meio político

Duas movimentações partidárias despertam a atenção da mídia e do meio político nacional: a surpreendente entrada de Ciro Gomes num PSDB em frangalhos, depois de militar muito tempo no PDT. Sua travessia passa pela candidatura ao Governo do Ceará, para tentar impedir a reeleição do governador Elmano de Freitas e consequentemente do grupo do ministro da Educação, Camilo Santana.

Em Minas, o vice-governador Mateus Simões terá sua filiação no Partido Social Democrático (PSD) oficializada no próximo dia 27 de outubro, às 9h, no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. Simões deixará sua antiga sigla, o Novo, para se lançar à sucessão estadual no ano que vem.

Depois de abrir palanque em Minas para o então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, o partido dirigido por Gilberto Kassab decidiu se afastar do atual titular do Palácio do Planalto para a corrida de 2026 no estado. O vice-governador mineiro é aliado do governador Romeu Zema e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e fez parte da chapa que derrotou em 2022 o então candidato do PSD ao governo estadual, Alexandre Kalil.

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Kalil deixou o PSD no ano passado, por discordar da montagem da chapa do partido para a eleição da capital mineira, e se filiou no início de setembro ao PDT. O PDT acenou a Kalil com uma nova candidatura ao governo de Minas em 2026. Agora em um partido que integra a base do governo Lula, Kalil deseja atrair o voto do eleitorado mais à esquerda, mas não pretende reeditar uma campanha colada à do atual presidente, como fez em 2022.

Veja também