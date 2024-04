Ciro Gomes volta a atacar senadora petista aliada de Camilo Santana: "Uma cortesã"

A- A+

O ex-ministro, ex-governador do Ceará e ex-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) ofendeu mais uma vez a senadora Janaína Farias (PT-CE), referindo-se a ela como “uma cortesã”.

A declaração foi dada na quarta-feira (24) durante entrevista ao programa Jornal Jangadeiro, da BandNews Fm. Janaína é a segunda suplente de Camilo Santana (PT), licenciado do Senado para exercer o cargo de ministro da Educação do governo Lula. A parlamentar rebateu o ataque e chamou o pedetista de "figura desqualificada".

– Ela é simplesmente a pessoa que organizava as farras de Camilo Santana. O que tenho a ver com a vida particular de Santana? Nada. E dela? Nada. Agora, botar no Senado. A voz do Ceará no Senado, a mulher cearense é representada por uma cortesã – disse Ciro Gomes nesta quarta-feira.

Em publicação nas redes nesta quinta-feira, Janaína rebateu as críticas, e disse que o pedetista tem um trajetória marcada por "atos de desrespeito e misoginia". Para a parlamentar, o ex-senador não aceita o resultado das últimas eleições, em que seus aliados foram derrotados no estado.

A senadora assumiu o cargo no dia 2 de abril, após a primeira suplente Augusta Brito ter se licenciado para ocupar o posto de secretária de Articulação Política do Ceará, hoje comandado pelo petista Elmano de Freitas, aliado de Camilo.

Ciro já havia chamado Janaína de "assessora de assuntos de cama" durante uma entrevista à rede "A Notícia do Ceará". A declaração deu início a uma troca de farpas entre PT e PDT via notas institucionais.

Em entrevista ao Globo, há duas semanas, Janaína disse que iria processar Ciro. "Não é possível que esse tipo de violência fique impune. Se não fizermos nada, outros homens podem se sentir confortáveis para continuar fazendo esse tipo de ataque às mulheres", justificou.

"Sem afinidade" com Cid

O ex-ministro também comentou sua relação com o seu irmão, o senador Cid Gomes. Segundo Ciro, os dois não possuem mais "afinidade".

– Eu não tenho mais nenhuma afinidade com ele. Eu quero o bem, não quero o mal. Na prática, da política: eles estão lá, em Sobral, que é a nossa terra. Faz um ano e pouco que eu não vou lá. Porque? porque eu resolvi me afastar. Não vou lá contra eles, fazer o oposto do que eles fizeram comigo, vir contra mim no momento em que eu mais precisava – disse Ciro.

O ex-ministro se refere ao racha em sua família que tomou proporção no ano passado. Dentro do PDT, as alas de Cid e Ciro discordavam sobre os rumos do partido – enquanto aliados do senador queriam ser base, ciristas buscavam ser oposição ao PT. O impasse resultou numa debandada dos cidistas, que hoje estão, em grande parte, no PSB.

