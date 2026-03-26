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Eleições 2026 Ciro lidera para governo do Ceará e Lula diz que Camilo Santana será candidato 'se precisar' O petista, no entanto, não especificou qual vaga o ministro da Educação pode concorrer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu que o ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE) pode se afastar do cargo para disputar um cargo nas eleições no segundo semestre deste ano. Lula, no entanto, não disse qual vaga seria disputada pelo correlegionário.

— Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho, na expectativa. Se precisar, ele é candidato, e ele vai ajudar o Brasil — disse o petista durante um evento de inauguração de uma nova área do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar).

A declaração foi feita três dias após uma pesquisa do Datafolha mostrar que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) lidera a intenção de votos para governador no Ceará, com 47%, enquanto o petista Elmano de Freitas, atualmente no cargo, fica em segundo (32%). Camilo Santana já exerceu o cargo por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Na última eleição, ele foi eleito senador.

O Datafolha indicou que em um segundo turno entre Elmano e Ciro a distância entre os dois tende a aumentar, atingindo 19 pontos percentuais (56% x 37%). A pesquisa mostrou também que no primeiro turno o senador Eduardo Girão (Novo) fica em terceiro lugar, com 5%, mas empatado tecnicamente com Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU), ambos com 2%.

A declaração de Lula nesta quarta-feira não foi a primeira vez que ele associou a saída de Santana do ministério às eleições. Na segunda-feira, o petista havia dito que ele iria deixar o cargo para "participar da campanha".

— Meu companheiro ministro da Educação, que está nos deixando agora. Ele está pedindo para sair, porque tem campanha eleitoral. E ele, embora não seja candidato, quer participar da campanha — disse Lula durante uma cerimônia em Brasília para entregar o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

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