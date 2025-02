A- A+

BRASIL Ciro Nogueira anuncia convite a Gusttavo Lima para filiação ao PP Presidente nacional do Progressistas afirma, no entanto, que tentativa do cantor sertanejo de concorrer ao Palácio do Planalto dependerá do aval de Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, afirmou que tem expectativas para que a candidatura de Gusttavo Lima se viabilize em 2026. Em entrevista à CNN neste domingo, o político também relatou ter convidado o cantor sertanejo a se filiar ao partido, mas que a viabilidade de seu nome na disputa depende da conquista do apoio dentro do partido e do ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL). O artista também é cobiçado por siglas como o União Brasil e o PL, mas com a condição de que ele concorra a uma vaga no Senado.

— É uma coisa que ele pode construir e eu espero que ele construa, que ele possa se viabilizar ou nessa eleição, ou em eleições subsequentes — disse.





Durante a entrevista, o senador também afirmou que o convite para que o sertanejo se filie ao PP não seria uma garantia de que ele seria o candidato do partido a disputar a presidência no próximo ano. Para isso, Gustavo Lima precisaria do apoio de integrantes da sigla e, "fatalmente", do ex-presidente Bolsonaro, segundo Nogueira.

Após o anúncio de sua intenção de se lançar ao Palácio do Planalto, o cantor também recebeu uma nova oferta para se filiar ao PL, desde que desista da intenção de disputar à presidência e aposte em uma candidatura no Senado.

O artista também foi cobiçado pelo União Brasil, partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tido como amigo pessoal dele. Como mostrou a colunista do GLOBO Malu Gaspar, a proximidade entre os dois fez com que bolsonaristas desconfiassemque a intenção do cantor fosse ter um "jogo armado" com o governador goiano para que, eventualmente, Lima desistisse de sua candidatura presidencial e abrisse espaço para Caiado.

