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Eleições 2026 Ciro Nogueira avisa Flávio Bolsonaro que PP ficará neutro na eleição presidencial e frustra PL Senador buscava apoio da sigla e chegou a oferecer posição de vice na chapa; União Brasil também deve adotar neutralidade

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O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), já avisou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que o partido adotará posição de neutralidade na disputa pela Presidência nas eleições deste ano, frustrando as expectativas do senador, que buscava apoio da federação da sigla com o União Brasil. A informação foi confirmada à reportagem por dois aliados do dirigente partidário.

Com a decisão do PP, o União Brasil também deverá adotar neutralidade, já que as duas siglas formalizaram uma federação partidária. Na noite de terça-feira, dirigentes do PP se reuniram com Ciro em Brasília para discutir o cenário e ali ficou acertado que a sigla adotaria neutralidade na disputa nacional. Dessa forma, os diretórios estaduais ficam livres para escolher quais candidatos apoiarão nas eleições. Há estados em que o PP deve caminhar com Flávio, como São Paulo. E em outros, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso de Paraíba.

Três integrantes da cúpula do PP dizem que, agora, resta ao União Brasil comunicar também que estará neutro. O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, já havia indicado a interlocutores nas últimas semanas que esse deveria ser o cenário adotado.

Como o GLOBO mostrou, a campanha de Flávio tratava a conversa com Ciro Nogueira como uma última tentativa para reverter a tendência de neutralidade da federação. Também foi oferecida a vice para a senadora Tereza Cristina (PP-MS), mas ela declinou afirmando que quer disputar a presidência do Senado em 2027.

Interlocutores de Ciro afirmam, sob reserva, que o senador, antes entusiasta da aliança com Flávio Bolsonaro, se irritou com a postura do pré-candidato de se afastar dele após o presidente do PP ser alvo de operação da Polícia Federal que investiga suposta atuação do parlamentar para beneficiar Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, Ciro tem negado irregularidades e se queixou a aliados da forma como Flávio tratou o episódio da operação da PF, adotando distanciamento político.

Com a decisão do PP em se manter neutro no plano nacional, o PL deve centrar esforços numa aproximação com o Republicanos para conseguir apoio do partido presidido por Marcos Pereira. A sigla indica adotar neutralidade, mas também avalia se entra ou não na coligação de Flávio. Aliados de Flávio defendem o nome de Daniella Marques, ex-presidente da Caixa e recém-filiada ao Republicanos, como sua vice.

As condições para um acordo nacional passariam pelo Republicanos indicar a vice na chapa do PL e pelo apoio do partido de Flávio a candidatos do Republicanos em alguns estados. Mesmo assim, Pereira tem indicado a interlocutores pessimismo com aliança e aponta dificuldades no apoio do PL a candidatos do Republicanos a governadores.

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