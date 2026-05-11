Seg, 11 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
defesa

Ciro Nogueira contrata novo advogado para se defender no caso Master

Conrado Gontijo assume causa após saída da banca de Antônio Carlos de Almeida Castro

Reportar Erro
Senador do PP-PI, Ciro NogueiraSenador do PP-PI, Ciro Nogueira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) escolheu o advogado Conrado Gontijo para assumir sua defesa em investigação sobre o caso do Banco Master após romper com a banca Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados, do criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar ao GLOBO nesta segunda-feira.

A troca ocorre quatro dias após Ciro ser alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da ruptura formal com a banca de Kakay, a nova defesa seguirá orbitando o mesmo círculo jurídico. Conrado Gontijo é afilhado de Kakay e mantém relação próxima com o agora ex-defensor do senador.

A saída da antiga banca foi comunicada nesta segunda-feira em nota assinada pelos integrantes do escritório.

“O escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados vem comunicar que, em comum acordo com o senador Ciro Nogueira, não seguirá atuando para o parlamentar neste caso”, diz o comunicado.

Apesar da manifestação afirmar que a decisão ocorreu “em comum acordo”, aliados de Ciro afirmam reservadamente que a troca partiu do próprio senador e faz parte de uma reorganização mais ampla da estratégia jurídica e política após o avanço das investigações.

Leia também

• "Em comum acordo", advogados deixam defesa do senador Ciro Nogueira, investigado no caso Master

• Emenda "comprada" por dono do Master colocaria FGC em risco

• "Pai do Lulinha": Flávio grava vídeo após operação da PF contra Ciro Nogueira e vincula caso Master

Segundo a Polícia Federal, o presidente nacional do PP é apontado como possível “destinatário central” de vantagens indevidas pagas por pessoas ligadas ao Banco Master. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro envolvendo a instituição financeira e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Interlocutores do senador afirmam que a expectativa de novos desdobramentos do caso levou aliados a defenderem uma reformulação da estratégia jurídica e política adotada até aqui.

Paralelamente à troca de advogados, pessoas próximas a Ciro passaram a discutir cenários eleitorais para 2026. Segundo aliados, o senador vem sendo aconselhado por integrantes de seu entorno político a desistir de disputar a reeleição ao Senado e concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, movimento que permitiria manter o foro privilegiado no STF em caso de eleição.

A avaliação entre interlocutores é que a permanência do caso no Supremo pode ser considerada mais previsível politicamente do que uma eventual remessa para instâncias inferiores no futuro. Além disso, aliados reconhecem que a repercussão da operação fragilizou politicamente o senador no momento em que ele começava a discutir sua sucessão eleitoral no Piauí.

Quem é Conrado Gontijo
Advogado criminalista com atuação em tribunais superiores, Conrado Gontijo é doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP). Formado pela própria USP em 2010, também possui especialização em Direito Penal Econômico pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha.

Conrado é sócio-fundador do escritório Corrêa Gontijo Advogados e mantém proximidade com o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, de quem é afilhado. Nos bastidores de Brasília, é visto como um advogado com trânsito no STF e experiência em casos de repercussão política e econômica.

Como mostrou o Globo, a operação provocou forte impacto político no entorno de Ciro e também nas articulações nacionais da federação União-PP. O caso elevou o desconforto dentro da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), onde aliados passaram a defender cautela na aproximação com o Centrão diante do risco de desgaste político.

Na sexta-feira, Ciro reagiu publicamente pela primeira vez após a operação e afirmou haver uma tentativa de “manchar” sua honra pessoal. Em publicação nas redes sociais, associou a investigação a episódios anteriores que classificou como perseguições políticas e indicou que não pretende deixar a vida pública.

Entre os elementos citados pela Polícia Federal está uma emenda apresentada por Ciro em 2024 para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), apelidada nos bastidores de “emenda Master”. Segundo a PF, mensagens apreendidas indicam que o texto teria sido elaborado dentro do banco e encaminhado ao senador.

Procurado pelo Globo, Conrado Gontijo não respondeu até a publicação desta reportagem

Reportar Erro

Veja também

Newsletter